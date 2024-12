Reazione choc della Stella Rossa dopo la sconfitta della squadra serba contro il Milan in Champions League di ieri sera. L’account ufficiale del club di Belgrado ha infatti pubblicato una bestemmia in italiano nel commentare appunto la disfatta dei servi a San Siro, giunta nei minuti finali di gara. La compagine dell’est Europa è infatti stata superata dal Diavolo quasi allo scadere ed evidentemente il social media manager non è riuscito a trattenere la sua rabbia al triplice fischio finale, pubblicando appunto una bestemmia in italiano.

Un gesto deplorevole, assolutamente da condannare, soprattutto perchè fatto con volontà, visto che il post è stato pubblicato appunto nella nostra lingua. Moltissimi i commenti sotto lo stesso, pressochè tutti in italiano e tutti decisamente ironici. C’è chi ad esempio ha scritto “Come scusa?”, ma anche “Siete veneti?”, facendo riferimento al noto intercalare della popolazione, veneta. Simile il commento: “Belgrado in provincia di Venezia”, ma c’è anche chi fa riferimento all’ex portiere della nazionale e della Juventus, Gianluigi Buffon, più volte beccato dalle telecamere “in fallo” durante i vari match. Un altro scrive, “E’ in lingua inglese o serba?”, ma anche “Non credo sia un detto serbo”, e infine chi scrive “piango”.

STELLA ROSSA, BESTEMMIA DOPO IL MILAN: I COMMENTI, NESSUNA INDIGNAZIONE

In generale questo è il tenore dei commenti, e non vi è stata alcuna indignazione, ne nessun commento di disprezzo. Probabile che la maggior parte delle persone non si sia neanche accorta della bestemmia pubblicato dal social media manager della Stella Rossa, e anche il fatto di essere stata pubblicata su X.com (ex Twitter), che è un social seguito soprattutto da giovani, potrebbe aver influito.

Sarebbe andata probabilmente in maniera diversa se lo stesso post fosse stato pubblicato su Facebook, social dove la popolazione ha una media d’età sicuramente più alta rispetto a X ma anche Instagram e TikTok. La bestemmia della Stella Rossa non passerà inosservata ma non verrà nemmeno punita, visto che non esistono regole chiare in tal senso, anche se magari non è da escludere un richiamo da parte dell’Uefa nel caso in cui la FIGC o il Milan dovesse segnalare l’accaduto: speriamo ovviamente che venga cancellata il prima possibile, ma mentre vi scriviamo è ancora presente sull’account ufficiale, così come potete visitando l’account ufficiale. (non lo pubblichiamo per decoro).

STELLA ROSSA, BESTEMMIA DOPO IL MILAN: LA PREZIOSA VITTORIA PER I ROSSONERI

La rabbia deve essere stata tanta al triplice fischio finale per il SMM della Stella Rossa dopo che probabilmente lo stesso aveva assaporato almeno il pareggio in quel di San Siro, anche perchè la partita, dopo l’1 a 1 degli ospiti, sembrava mettersi male per il Milan.

Alla fine la squadra di Fonseca è riuscita a trovare il gol grazie all’ex Roma, Terry Abraham, portandosi a casa i tre punti e soprattutto la quarta vittoria di fila in Champions League, cosa che non accadeva da ben 19 anni, precisamente dal 2005. Alla luce dell’inizio di Coppa decisamente deludente la squadra meneghina non è ancora certa della qualificazione agli ottavi di Champions, ma il passaggio del turno è comunque ad un soffio.