Video/ Sudafrica Tunisia (0-0) gol e highlights: Aquile eliminate! (Coppa d’Africa, 24 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SUDAFRICA TUNISIA: LA SINTESI

All’Amadou Gon Coulibaly Stadium di Korhogo le squadre di Sudafrica e Tunisia si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la Nazionale allenata da mister Kadri tenta subito di prendere in mano il controllo delle operazioni affacciandosi pericolosamente in avanti su un calcio d’angolo con Slimane intorno al 4′.

I minuti scorrono sul cronometro ed i tunisini insistono con Slimane al 13′, Kechrida e Skhiri al 22′, Achouri al 26′ e Talbi al 36′ senza ottenere il risultato sperato e la compagine guidata dal commissario tecnico Kadri replica in particolare con Thapelo Morena fra il 14′ ed il 33′. Nel secondo tempo i sudafricani ci provano con il subentrato Mobbie calciando alto sopra la traversa senza inquadrare lo specchio della porta avversaria al 51′. Nell’ultima parte dell’incontro i Bafana Bafana sprecano con Sithole al 77′ e Mokoena al 78′ per colpa delle parate di Ben Said e le Aquile di Cartagine non combinano di meglio con Jouini di testa all’89’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro senegalese Issa Sy non ha mai estratto alcun tipo di cartellino nei confronti dei rappresentanti delle due Nazionali in campo. Il punto conquistato in questo terzo turno della fase a gironi della competizione continentale permette al Sudafrica di salire a quota 4 ed alla Tunisia di portarsi a 2 punti nella classifica del gruppo E della Coppa d’Africa 2024.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SUDAFRICA TUNISIA: IL TABELLINO

Sudafrica-Tunisia 0 a 0

SUDAFRICA (4-3-3) – Williams; Mudau, Kekana, Mvala, Modiba; Mokoena, Sithole, Zwane; Morena, Makgopa, Tau. Commissario tecnico: Broos.

TUNISIA (4-4-2) – Ben Said; Kechrida, Taibi, Meriah, Abdi; Rafia, Laidouni, Skhiri, Slimane; Achouri, Jaziri. Commissario tecnico: Kadri.

Arbitro: Issa Sy (Senegal).

