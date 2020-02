Video/ Sudtirol Fano (2-0): highlights e gol, doppietta di Matteo Rover (Serie C)

Nel video di Sudtirol Fano parliamo della partita che si è giocata allo stadio Druso, valida per la 26^ giornata nel girone B del campionato di Serie C. Vittoria senza problemi per il Sudtirol sul Fano (2-0) grazie alla doppietta di Matteo Rover. I padroni di casa riscattano la sconfitta in casa della Fermana contro l’ultima in classifica. Prima occasione per il Südtirol al 9′ del primo tempo Fischnaller imbuca per Rover, l’attaccante entra in area ma Viscovo respinge con i piedi. Al 25′ frittata clamorosa di Viscovo. L’estremo difensore rinvia addosso a Rover, che recupera la sfera e la mette sotto il corpo dell’estremo difensore. Episodio incredibile che vanifica la grande parata di cinque minuti prima su Beccaro.

VIDEO SUDTIROL FANO: IL SECONDO TEMPO

Altra occasione per il Südtirol nel finale con Fischnaller, che spara oltre la traversa da buona posizione; poi con il video di Sudtirol Fano andiamo a vedere quanto accaduto nel secondo tempo. Nella ripresa arriva il raddoppio che chiude la gara. All’8′ Casiraghi batte una punizione dal limite, Rover è pronto al tap-in vincente. Al 17′ Viscovo compie un grandissimo intervento su Fischnaller e nel finale salva anche su Davi evitando il tris. La squadra della città di Bolzano si conferma come la rivelazione del campionato. Per il Sudtirol prime 26 giornate con quindici vittorie, tre pareggi e otto sconfitte, senza contare il secondo miglior attacco del torneo, 43 gol segnati. Il Fano è ormai in caduta libera. Sono sedici le sconfitte, sei pareggi e sole quattro vittorie, con 42 gol subiti e 22 fatti.

