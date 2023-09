Video sui social senza il consenso della persona ripresa/ Scatta la multa da 10mila euro

Un video pubblicato sui social network senza il consenso delle persone riprese può costare anche 10 mila euro di multa. La sanzione, come riportato da Italia Oggi, è stata emessa in Spagna dal Garante della Privacy (Aepd) per una violazione dell’articolo 6, n. 1, del Gdpr, ovvero il regolamento dell’Ue sulla privacy n. 2026/679.

Le immagini incriminate, dalla durata di 1 minuto e 35 secondi, immortalavano una persona visibilmente in non buone condizioni, probabilmente perché ubriaco, mentre si trovava in strada con il suo cane. L’uomo si è avvicinato ad un cestino e si è aggrappato ad esso. La scena ha destato l’attenzione di un automobilista che, rimanendo a bordo del mezzo, ha registrato il breve video con il suo cellulare e successivamente lo ha diffuso ad alcuni contatti di Whatsapp. Da lì, in molti lo hanno pubblicato sui social network come Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, dove presto è diventato virale. Il post è arrivato in questo modo al protagonista, il cui volto era ben riconoscibile, che ha deciso di denunciare.

Video sui social senza il consenso delle persone riprese: multa salata

Facebook ha rimosso il video pubblicato sul social network senza il consenso della persona ripresa, ma la questione è arrivata comunque sul tavolo del Garante della Privacy spagnolo, che ha emanato una sanzione di 10 mila euro nei confronti del responsabile della creazione e della diffusione del breve filmato. La sua decisione ha una serie di riferimenti giuridici.

Innanzitutto, il Gdpr, che norma la pubblicazione dei contenuti sui social network in tutti quei casi in cui il post non è caricato per scopi esclusivamente personali o domestici. In questa evenienza, l’esclusività è decaduta nel momento in cui il filmato ha fatto il giro del web. L’automobilista, essendo il titolare del trattamento dei dati, deve rispondere dei danni ai sensi dell’articolo 82. La sentenza, tra l’altro, ha un precedente. Sempre in Spagna lo scorso anno fu un sedicenne ad essere sanzionato, ma in quel caso i contenuti erano di tipo sessuale.

