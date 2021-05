Video/ Ternana Juve Stabia (3-4) gol e highlights: gara spettacolare al Liberati!

La Ternana dei record si ferma a 90 punti, 95 gol segnati, 28 vittorie in 36 partite, Anthony Partipilo miglior marcatore del girone C di Serie C e nessuna espulsione rimediata in tutto il campionato: numeri davvero impressionanti per le Fere di Cristiano Lucarelli che si congedano dal Liberati con una sconfitta indolore contro la Juve Stabia che vince con il risultato di 3-4 e chiude al quinto posto in classifica, staccando il Catania costretto al 2-2 dal Foggia. Con la promozione in Serie B conquistata diverse settimane fa, in campo i giocatori pensano solamente a fare bella figura e ad archiviare nel migliore dei modi la stagione, sin dai primi minuti si vede un atteggiamento fin troppo allegro da parte dei rossoverdi e infatti al 13’ Kontek regala il pallone a Fantacci che si invola verso la porta e gonfia la rete per il vantaggio delle vespe gialloblù. Paghera accusa un problema alla caviglia e in vista della Supercoppa chiede per precauzione il cambio, dentro Suagher che poi firmerà l’uno pari a inizio ripresa. Ma andiamo con ordine, alla mezz’ora Elizalde stende Partipilo dentro l’area e il direttore di gara indica senza esitazioni il dischetto, dagli undici metri Falletti si fa ipnotizzare da Russo e non riesce ad agganciare il suo compagno di squadra a quota 18 gol. Prima dell’intervallo Boben si fa ammonire e mette in pericolo il primato di zero cartellini rossi, Lucarelli si tutela e lo sostituisce con Proietti che assieme a Raicevic (autore di una doppietta) porta i padroni di casa sul 3-2. Il sostituto di Iannarilli fa rimpiangere il portiere titolare regalando il pallone al nuovo entrato Orlando che al 62’ trascina di nuovo avanti la Juve Stabia prima dell’uno-due firmato dal montenegrino. Finale pirotecnico con Garattoni che prende il secondo cartellino giallo per simulazione (anche se dal replay sembra che Celli gli vada addosso), anche in dieci uomini la squadra di Pasquale Padalino si rifà sotto con Berardocco che trasforma un calcio di rigore generosamente concesso dal fischietto di Agrigento per una leggera toccata di Peralta su Cernigoi. Nel recupero Salzano in maniera clamorosa se la butta dentro da solo regalando i tre punti agli avversari, un KO che non cancella la splendida stagione dei rossoverdi anche se il mister Lucarelli ha lasciato lo stadio arrabbiatissimo: al livornese non piace mai perdere, nemmeno a carte con un suo parente.

VIDEO TERNANA JUVE STABIA 3-4, IL TABELLINO

TERNANA-JUVE STABIA 3-4 (0-1)

TERNANA (4-2-3-1): Casadei; Defendi, Boben (57’ Proietti), Kontek, Celli (83′ Peralta); Paghera (20′ Suagher), Salzano; Partipilo (82′ Russo), Falletti, Furlan; Vantaggiato (56′ Raicevic). All. Cristiano Lucarelli.

JUVE STABIA (3-4-3): Russo; Esposito (74′ Caldore), Troest, Elizalde; Garattoni, Suciu (61′ Berardocco), Vallocchia, Rizzo; Borrelli (66′ Scaccabarozzi), Marotta (73′ Cernigoi), Fantacci (62′ Orlando). All. Pasquale Padalino.

ARBITRO: Antonino Costanza (Sez. di Agrigento).

AMMONITI: 36’ Boben (T), 54’ Garattoni (JS), 88’ Peralta (T).

ESPULSO: 81’ Garattoni (JS) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 2′ pt, 4′ st.

MARCATORI: 13’ Fantacci (JS), 59’ Suagher (T), 62’ Orlando (JS), 69’ e 75’ Raicevic (T), 87’ rig. Berardocco (JS), 90’+3’ aut. Salzano (JS).

