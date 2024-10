Beffa per Ignazio Abate e i suoi costretti dal Rimini di Antonio Buscè a un pareggio fra le mura amiche. Non basta il solito Cicirelli, capocannoniere del campionato insieme a Cianci con sei gol. Premiata la resilienza dei riminesi.

Ternana che fa la partita per gran parte dei novanta minuti, a partire dall’inizio. Dopo una breve fase interlocutoria gli uomini di Abate dominano il possesso del pallone lasciando pochissimo spazio al Rimini. Il primo squillo del match è al settimo minuto, quando Curcio imbuca per Ciampi, ma si alza la bandierina dell’assistente. Continuano a susseguirsi le palle gol a favore delle Fere, fino ad arrivare al gol annullato a Cianci allo scadere per fallo in attacco. Intervallo a reti bianche.

Ma al rientro dagli spogliatoi la situazione non cambia, e dopo poco arriva finalmente il gol per la squadra guidata da Ignazio Abate. Megalitis sbaglia l’intervento e Cicirelli, lanciato solo contro il portiere, è fredissimo e segna il gol che sblocca la partita. Ma, dopo un’ora di dominio ecco la beffa. Il Rimini attacca con più veemenza, prima trova una ripartenza interessante, poi poco dopo Garetto dal limite dell’area trova un gol da cineteca che vale il pareggio.

Si piega ma non si spezza la squadra di mister Buscè, che una volta ristabilita la parità la mantiene bene, lasciando poco spazio agli attacchi della Ternana, costretta ad arrendersi al pareggio.