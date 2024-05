Video/ Torino Bologna (0-0) highlights: tante occasioni ma zero gol nell’anticipo di Serie A

VIDEO HIGHLIGHTS TORINO BOLOGNA, LA SINTESI DELLA GARA DELLA 35ESIMA GIORNATA

Una gara ricca di emozioni ma con zero gol: è questa la sintesi di Torino Bologna, anticipo della 35esima giornata di Serie A. Un pari per 0 a 0 che fa più comodo agli ospiti, che si avvicinano così ulteriormente alla zona Champions: il quinto posto resta il grande obiettivo. I granata invece, seppur propositivi e spesso con in mano il pallino del gioco, non riescono a strappare più di un punto a Thiago Motta: probabilmente i due lasciati per strada sanciranno l’addio alle ambizioni europee di Juric.

Nel primo tempo le due formazioni tentano più volte di spaventare l’avversario ma senza occasioni memorabili. La più grande è quella che nasce da Ilic sulla sinistra, con il cross messo in mezzo per Sanabria, che stampa la sfera sul palo. Sul rimbalzo Zapata ha l’occasione per metterla dentro ma non riesce a colpire Skorupski. Il Bologna prova a replicare ma non crea occasioni particolarmente pericolose: ci provano Zirkzee e poi Aebischer ma senza impensierire troppo Milinkovic Savic.

Alla ripresa ancora varie chance per Torino e Bologna ma nessuna indimenticabile. Milinkovic Savic non riceve dalle sue parti troppi pericoli mentre Skorupski è chiamato a salvare su Ilic e lo fa nel modo migliore, salvando il risultato e proteggendo quel punto fondamentale per la Champions. Del serbo è infatti il pallone che potrebbe valere il vantaggio: lui col destro incrocia ma il portiere è bravo a intervenire, salvando tutto. Sul rimbalzo ci prova Zapata ma involontariamente Sanabria lo mura. Il Torino appare superiore ma alla fine dei giochi le due formazioni si equivalgono e portano a casa un punto ciascuno.

TORINO BOLOGNA, IL TABELLINO

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova (41’ st Lazaro), Ricci, Ilic, Rodriguez; Vlasic (27’ Linetty); Sanabria (33’ st Pellegri), Zapata. All. Juric

Bologna (4-3-3): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Fabbian (14’ st Moro), Freuler, Aebischer (37’ st El Azzouzi); Ndoye (24’ st Orsolini), Zirzkee (37’ st Castro), Saelemaekers (21’ st Odgaard). All. Thiago Motta

Arbitro: Sozza

Ammoniti: Vojvoda (T), Fabbian (B), Rodriguez (T), Aebischer (B)

