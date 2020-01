Video/ Trento Reggio Emilia (81-103): highlights. Brutto KO per l’Aquila

Nella 19^ giornata della Serie A1 di basket, domina dall’inizio alla fine la Grissin Bon Reggio Emilia, che passa con oltre 20 punti di vantaggio, e sfondando quota 100 punti, in casa della Dolomiti Energia Trento. Come si vede nel video di Trento Reggio Emilia, è 15-32 in favore degli emiliani alla fine del primo quarto con Johnson già in doppia cifra per gli ospiti e Fontecchio subito a rimorchio a quota 8 punti. Per l’Aquila non bastano le giocate di Knox, a livello difensivo però non ha funzionato praticamente nulla per la Dolomiti Energia. Nel secondo quarto Reggio Emilia passa a condurre sul 33-55 in casa di Trento. 17 punti già messi a segno personalmente da Fontecchio e 16 da Johnson, con la formazione di casa letteralmente sovrastata a livello difensivo.

INTERVALLO

Il miglior marcatore per la Dolomiti Energia è Gentile, autore di 10 punti personali, ma difensivamente la situazione non è migliorata per l’Aquila e come previsto alla fine del primo quarto, senza un cambio di passo difensivo la partita non poteva cambiare. 55-80 a fine terzo quarto il risultato con Johnson e Fontecchio ancora capaci di fare il bello e il cattivo tempo, mentre solo Knox prova a portare alta la bandiera dell’Aquila. Un leit motiv già visto dall’inizio della partita, tra le fila trentine subentra però anche un po’ di rassegnazione. I numeri finali dicono 27 punti per Johnson e 20 per Fontecchio, così hanno chiuso i migliori marcatori per la formazione emiliana, mentre con un buon finale di partita Blackmon è arrivato a quota 20 punti personali per Trento, seguito dai 18 punti di Knox. Non è stato comunque sufficiente per Trento che in un ultimo quarto chiuso 26-23 ha ridotto solo di 3 punti uno svantaggio assestatosi alla fine a 22 punti.

