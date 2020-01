Diretta Trento Reggio Emilia/ Streaming video tv: per inseguire i playoff (basket)

Trento Reggio Emilia, in diretta dalla BLM Group Arena del capoluogo trentino, è uno dei ben quattro anticipi che caratterizzano il sabato della diciannovesima giornata della Serie A di basket. L’appuntamento con Trento Reggio Emilia è dunque fissato alle ore 20.00 di questa sera, sabato 18 gennaio 2020. Nella scorsa giornata luci e ombre per le due formazioni: la Dolomiti Energia Trentino infatti ha ottenuto una vittoria esterna espugnando il parquet di Pistoia, alla Grissin Bon Reggio Emilia invece non è bastato il fattore campo perché gli emiliani hanno perso in casa contro Brescia. In classifica comunque la differenza fra le due formazioni è minima, con Trento a quota 16 punti e Reggio Emilia che segue a 14: servirà però fare qualcosa in più per raggiungere i playoff, vincere già questa sera naturalmente avrebbe grande importanza in tal senso.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Reggio Emilia non è una delle partite che vengono trasmesse sui canali della nostra televisione per questo turno di campionato; per tutti gli appassionati comunque l’appuntamento classico rimane quello con la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce tutte le gare di Serie A di basket in diretta streaming video. Inoltre, sul sito www.legabasket.it sono liberamente consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori che scenderanno sul parquet della BLM Group Arena.

DIRETTA TRENTO REGGIO EMILIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Trento Reggio Emilia, abbiamo detto che nella prima metà della stagione le due formazioni hanno avuto un rendimento molto simile, che però non è bastato per raggiungere la Final Eight di Coppa Italia. Delusione soprattutto per Trento, che a dire il vero negli ultimi anni ci ha abituato a gironi d’andata modesti e poi ad un crescendo spettacolare, fino ad essere protagonista assoluta dei playoff. La Dolomiti Energia saprà fare lo stesso anche in questa stagione 2019-2020? Pure per Reggio Emilia non sono lontani i ricordi di campionati eccellenti, tuttavia in seguito la Grissin Bon ha vissuto un certo ridimensionamento e di conseguenza adesso il primo obiettivo degli emiliani potrebbe essere una tranquilla salvezza. Un colpaccio a Trento però rilancerebbe le quotazioni in ottica playoff, di conseguenza la partita di stasera sarà davvero interessante…



© RIPRODUZIONE RISERVATA