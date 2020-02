Video/ Triestina Vis Pesaro (4-0): highlights e gol, alabardati sul velluto (Serie C)

Ecco il video di Triestina Vis Pesaro 4-0, partita che si è giocata allo stadio Nereo Rocco per la 26^ giornata nel girone B del campionato di Serie C. La Triestina vive un grande pomeriggio e supera sul velluto la Vis Pesaro grazie alle reti siglate da Tartaglia, Sarno, Granoche e Lodi. I padroni di casa la sbloccano dopo appena tre minuti di gioco. Colpo di testa vincente in occasione di un calcio d’angolo da parte di Tartaglia. Arriva il raddoppio dei padroni di casa al settimo minuto di gioco. Grande giocata dell’attaccante Sarno da fuori area che mette subito la gara in discesa per i suoi. La Vis Pesaro fatica tantissimo nell’impostare una reazione, la compagine ospite ha subito l’uno-due della squadra di casa. Di Munno imbecca per Voltan, il tiro è facile preda di Offredi. Termina la prima frazione di gioco, i padroni di casa avanti di due gol.

VIDEO TRIESTINA VIS PESARO: IL SECONDO TEMPO

Con il video di Triestina Vis Pesaro andiamo ora a vedere quanto successo nel secondo tempo allo stadio Rocco. Ad inizio ripresa il copione non cambia. Misin ci prova da fuori area ma non inquadra lo specchio della porta. Ngissah si becca il giallo per simulazione, per l’arbitro non ci sono dubbi. Serraiocco si esalta due volte su Granoche negando il gol al centravanti. Arriva il tris dei padroni di casa. Questa volta Serraiocco non può nulla su Granoche. Calcio di rigore per i padroni di casa. Sul pallone si presenta Lodi che non sbaglia e chiude la gara sul quattro a zero. Gli alabardati sono stati protagonisti fin qui di un torneo a due facce, con undici vittorie e undici sconfitte, a fronte dei quattro pareggi. La Vis Pesaro ha incassato la tredicesima sconfitta stagionale.

