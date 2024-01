Video/ Tunisia Mali (1-1) gol e highlights: Rafia risponde a Sinayoko! (Coppa d’Africa, 20 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TUNISIA MALI: LA SINTESI

All’Amadou Gon Coulibaly Stadium di Korhogo le squadre di Tunisia e Mali si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la Nazionale allenata dal commissario tecnico Chelle parte alla grande riuscendo infatti a passare in vantaggio verso il 10′ grazie alla rete messa a segno da Sinayoko, protagonista di un diagonale in velocità preciso ed imparabile per Ben Said sull’assist offertogli dal suo compagno Doumbia.

I minuti scorrono sul cronometro e la squadra guidata dall’allenatore Kadri reagisce trovando il gol del pareggio intorno al 20′ per merito di Rafia, capitalizzando al meglio il suggerimento del suo connazionale Abdi. Nel secondo tempo il gioco viene interrotto per diversi istanti a causa di un infortunio rimediato dal portiere tunisino Ben Said a causa di un’uscita scellerata da lui stesso effettuata ma dimostra di essersi ripreso già al 52′ parando bene la conclusione tentata da Doumbia per i maliani.

Nell’ultima parte dell’incontro i giallorossoverdi sfiorano il nuovo vantaggio con una conclusione fuori misura di Bissouma al 90’+1′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro ghanese Nii Ayi Laryea ha estratto il cartellino giallo per sole due volte ammonendo Jaziri e Laidouni tra le Aquile di Cartagine. Il punto conquistato in questa seconda giornata della fase a gironi permette alla Tunisia di salire a quota 1 ed al Mali di portarsi a 4 punti nella classifica del gruppo E della Coppa d’Africa 2024.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI TUNISIA MALI: IL TABELLINO

Tunisia-Mali 1 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 10′ Sinayoko(M); 20′ Rafia(T).

Assist: 10′ Doumbia(M); 20′ Abdi(T).

TUNISIA (4-3-3) – Ben Said; Kechrida, Meriah, Talbi, Abdi; Achouri, Skhiri, Laidouni, Slimane; Rafia, Msakni. Commissario tecnico: Kadri.

MALI (4-3-3) – Diarra; H. Traore, Kiki, Niakate, Sacko; Haidara, Samassekou, Coulibaly; M. Doumbia, Sinayoko, Koita. Commissario tecnico: Chelle.

Arbitro: D. Nii Ayi Laryea (Ghana).

Ammoniti: 90’+4′ Jaziri(T); 90’+8′ Laidouni(T).

