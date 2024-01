DIRETTA/ Tunisia Mali video streaming tv: terza volta consecutiva in Coppa d’Africa (CAF, 20 gennaio 2024)

DIRETTA TUNISIA MALI: I TESTA A TESTA

È davvero interessante parlare della diretta di Tunisia Mali, perché questa partita va in scena per la terza volta consecutiva nel girone di Coppa d’Africa: due anni fa le Aquile maliane si erano imposte grazie al rigore trasformato da Ibrahima Koné all’inizio del secondo tempo, nel 2019 invece era venuto fuori un pareggio per 1-1 con le reti di Diadié Samassékou e Wahbi Khazri. Sarà dunque il terzo incrocio in cinque anni per quanto riguarda la fase finale di Coppa d’Africa, ma in precedenza le due nazionali si erano affrontate solo nel 1994, anche in quel caso nel girone: il Mali aveva vinto 2-0 con le reti di Fernand Coulibaly e Mobido Sidibé, dunque almeno in Coppa d’Africa le Aquile di Cartagine non hanno mai battuto il Mali.

Nella loro storia lo hanno fatto sei volte, perdendo in cinque occasioni (con due pareggi); tuttavia ben cinque di queste affermazioni sono arrivate in amichevole, l’unico successo che contasse qualcosa risale alle qualificazioni al Mondiale in Qatar quando allo Stade du 26 Mars di Bamako la Tunisia era stata corsara grazie all’autorete di Moussa Sissako. Un successo decisivo: al ritorno era finita 0-0, Mali eliminato per l’ennesima volta e Aquile di Cartagine che erano invece andate alla fase finale di Coppa del Mondo. (agg. di Claudio Franceschini)

TUNISIA MALI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tunisia Mali non sarà disponibile: questa partita infatti non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma bisogna ricordare che la casa della Coppa d’Africa 2024 è Sportitalia. In questo caso la visione sarà soltanto in diretta streaming video, con tre opzioni: innanzitutto si potrà visitare il sito dell’emittente, sportitalia.com, poi in alternativa rivolgersi al canale Sportitalia SoloCalcio, presente appunto soltanto nella versione in streaming, e infine attivare l’applicazione Sportitalia su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

RISULTATO IN EQUILIBRIO…

Tunisia Mali, in diretta sabato 20 gennaio 2024 alle ore 21.00 presso l’Amadou Gon Coulibaly Stadium di Korhogo, sarà una sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa. Dopo la sorprendente sconfitta nel finale contro la Namibia nel primo turno, la Tunisia si presenta al secondo turno della Coppa d’Africa con il reale rischio, in caso di un’altra sconfitta, di lasciare la competizione alla fase a gironi per la prima volta dal 2013. Le Aquile di Cartagine hanno raggiunto i quarti di finale nelle ultime quattro edizioni e sono uscite imbattute dalle quattro partite prima del torneo (3 vittorie, 1 pareggio), quindi recuperare quella forma sarebbe l’obiettivo principale.

Al contrario della Tunisia, il Mali arriva al confronto con una straordinaria striscia di nove partite senza sconfitte contro tutte le nazionali (7 vittorie, 2 pareggi). Questa striscia è culminata nella confortante vittoria per 2-0 contro il Sudafrica nella prima partita dell’AFCON e il Mali è già a una sola vittoria dal raggiungere la terza fase a eliminazione diretta consecutiva in questa competizione. La vittoria del Mali alla prima giornata è stata la quarta consecutiva in Coppa d’Africa con la porta inviolata, anche se la squadra spesso sperimenta un calo dopo una vittoria, non registrando vittorie consecutive nello stesso torneo dal 2012.

PROBABILI FORMAZIONI TUNISIA MALI

Le probabili formazioni della diretta Tunisia Mali, match che andrà in scena all’Amadou Gon Coulibaly Stadium di Korhogo. Per la Tunisia, Jael Kadri schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ben Said; Kechrida, Meriah, Talbi, Maaloul; Skhiri, Ben Romdhane, Slimane; Achouri, Khenissi, Msakni. Risponderà il Mali allenato da Éric Chelle con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Diawara; H. Traore, Niakate, Fofana, Sacko; Haidara, Coulibaly, Diabate, M. Doumbia, Sissoko, Koita.

TUNISIA MALI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Tunisia Mali, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa d’Africa. La vittoria della Tunisia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Mali, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.











