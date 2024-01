Video/ Tunisia Namibia (0-1) gol e highlights: Hotto la decide di testa (16 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TUNISIA NAMIBIA (0-1): LA PARTITA

La Namibia batte a sorpresa la Tunisia grazie al colpo di testa di Hotto nel finale. I Guerrieri Coraggiosi hanno meritato i tre punti grazie ad una prestazione di carattere e ad un super Kazapua. Già nella prima frazione arriva la grandissima parata di Kazapua su Khenissi che aveva colpito di testa. In contropiede arriva la grande occasione per Shalulile che si divora il vantaggio, c’è poi un salvataggio sulla linea della difesa avversaria. Nel finale di prima frazione la Namibia si chiude bene ed evita di subire la rete di Achour.

Ad inizio ripresa Shaluile pronto a calciare a botta sicura, Talbi si immola in scivolata e chiude. Jouini pericoloso in due occasioni, prima con il sinistro al volo e poi con il destro, in entrambi i casi sfiora il palo. Tunisia che sfiora il gol poi con Msakni, vola Kazapua e salva i suoi. Nel finale arriva il colpo di scena, Giocata di Mazeu, cross in mezzo e inserimento vincente di Hotto.

