Video/ Turchia Italia (54-57): highlights, esordio ok per le azzurre (Europei basket)

Ecco il video di Turchia Italia, partita di esordio per la nostra nazionale agli Europei di basket femminile 2019. Allo Sports Centre Cair di Nis l’Italia femminile del basket supera per 57 a 54 la Turchia. Nel primo quarto le ragazze allenate da coach Marco Crespi dimostrano di aver qualche difficoltà nel realizzare punti ma, prima dell’intervallo lungo, ribaltano presto la situazione chiudendo momentaneamente in vantaggio di una lunghezza. Nel secondo tempo il copione sembra volersi ripetere con le turche a ristabilire le distanze. Tuttavia, negli ultimi dieci minuti di gioco regolamentari, le azzurre mettono sul parquet la concentrazione e la precisione necessaria per strappare la vittoria. Nota negativa della serata è però l’infortunio capitato a Francesca Dotto, uscita in barella durante il quarto finale. Grazie a questo successo l’Italia si porta a quota 2 nella classifica del girone C mentre la Turchia non si muove, rimanendo ferma a zero punti.

VIDEO TURCHIA ITALIA: LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche di Turchia Italia, prima di vedere il video della partita per gli Europei di basket femminile 2019, emerge come l’incontro sia stato chiaramente molto combattutto, a cominciare dalla percentuale al tiro leggermente superiore per la Turchia: il 37,25% contro il 35,85%. Le ragazze in rosso si sono dimostrate superiori per palle rubate, 7 a 6, turnover, 15 a 11, e stoppate, addirittura 3 a 0, anche se le azzurre hanno vinto la sfida dei rimbalzi, 34 a 33. Sotto l’aspetto disciplinare, la Turchia è stata la squadra più fallosa a fronte del 20 a 12 nel computo dei falli commessi. Infine, la migliore marcatrice dell’incontro è stata Giorgia Sottana tra le fila dell’Italia grazie ai 16 punti messi a segno.

VIDEO TURCHIA ITALIA, HIGLHIGHTS





