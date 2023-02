VIDEO UFFICIALE “DUEMILAMINUTI” DI MARA SATTEI/ La collaborazione con Damiano David dei Mansek (Sanremo 2023)

L’esibizione di Mara Sattei al festival di Sanremo 2023, è stata caratterizzata dallo stile ormai inconfondibile dell’artista che unisce semplicità ad eleganza. Sia musicalmente e vocalmente che come look. La canzone “Duemilaminuti” ha riscosso un successo notevole, grazie alla collaborazione di Mara Sattei con Damiano David dei Mansekin che ha firmato il brano dalle sonorità pop, urban e a tratti anche tradizionale ma sempre raffinato.

"DUEMILAMINUTI" TESTO COMPLETO CANZONE MARA SATTEI SANREMO 2023/ È amore o un gioco?

Il brano Duemilaminuti porta anche nel testo un messaggio di speranza per tutte le persone che sono vittime di relazioni complicate, sbagliate tossiche. Si può ricominciare e guardare al passato con consapevolezza. Il brano è uscito in versione digitale, ed è anche possibile guardare il video ufficiale sull’account YouTube della cantante. Annunciato anche il prossimo tour estivo, il “MARA SATTEI SUMMER TOUR 2023”.

Testo completo "L'amour toujours" di Gigi D'Agostino/ Video, cover a Sanremo 2023

VIDEO “DUEMILAMINUTI” CANZONE DI MARA SATTEI SANREMO 2023

Il video di Duemilaminuti di Mara Sattei, racconta la storia di una donna che guarda l’orologio come a voler ripercorrere i momenti del passato, non più con amarezza e nostalgia, ma con la consapevolezza di essersi finalmente liberata da quell’amore sbagliato, e a tratti violento, che l’aveva intrappolata. La storia di una relazione, che come tante attuali, è difficile da chiudere perchè ancorata alla tossicità della dipendenza affettiva “Ti chiamerei anche se non prende, ti cercherei anche dove non si vede”.

Noemi/ Dal singolo hip hop al duetto dance con Mara Sattei a Sanremo 2023

Duemilaminuti rappresenta anche con le immagini, la presa di coscienza di una donna che per liberarsi ricorda attimi passati fino a quando l’orologio non smette di funzionare e si ferma. Al presente nel quale la rinascita ha finalmente preso il posto della disperazione. E quell’errore che poi alla fine è servito per riacquistare la fiducia in sè stessi e ricominciare da capo senza paura: “tu che senza volerlo mi hai insegnato a respirare”.

RIVEDI IL VIDEO DELLA CANZONE “DUEMILAMINUTI” DI MARA SATTEI A SANREMO 2023