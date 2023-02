VIDEO UFFICIALE “LETTERA 22” DEI CUGINI DI CAMPAGNA/ La rinascita a Sanremo 2023

La partecipazione a Sanremo 2023 dei Cugini di Campagna, per la prima volta in assoluto sul palco del Festival della canzone dopo 53 anni di carriera, non ha deluso le aspettative dei fan. La canzone è molto orecchiabile ed ha un ritornello che difficilmente si dimentica. Sarà sicuramente un successo di ascolti e passaggi radiofonici. Anche le esibizioni scintillanti della band hanno sicuramente lasciato un segno, portando sul palco dell’Ariston un pezzo di storia della musica italiana. Ora è uscito il video ufficiale della canzone “Lettera 22”, scritta per i Cugini di Campagna da La rappresentante di Lista. Un brano che trasmette un messaggio molto efficace, quello di tornare a comunicare i sentimenti in modo tradizionale, anche quando sembra che manchino le parole.

Il video di Lettera 22 dei Cugini di Campagna, esprime la necessità che a volte emerge nel dover comunicare un sentimento. La lettera 22 che appunto nell’alfabeto italiano non esiste, rappresenta una mancanza di parole che può nascere anche in un contesto come quello attuale nel quale si hanno più mezzi a disposizione per comunicare in maniera immediata. Il protagonista del video, oltre alle scene nelle quali si vede la band che suona, è un uomo che non riesce ad utilizzare lo smartphone ed il computer per mandare un messaggio alla donna che ama. Decide quindi di ricorrere alla macchina da scrivere, lo storico modello “lettera 22” della Olivetti, per scrivere una lettera. Il messaggio che esce dal video è semplice. Anche nell’epoca nella quale è tutto virtuale si può ritrovare una concretezza, e si può esprimere l’amore anche quando mancano le parole.

