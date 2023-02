VIDEO UFFICIALE “SE POI DOMANI” DI LDA/ Una Ballad sentimentale per Sanremo 2023

LDA, nel debutto a Sanremo 2023, ha dimostrato nonostante la visibile emozione, di essere comunque capace di difendersi molto bene nell’universo dei “big”, e di non deludere le aspettative. Il video ufficiale di “Se poi domani” è stato pubblicato su YouTube riscuotendo grande successo e moltissimi commenti positivi. Ora LDA è pronto per il debutto anche del suo tour di tre date previste dal 19 aprile, nel quale promuoverà live il prossimo lavoro discografico, in uscita il 17 febbraio che si intitola “Quello che fa bene” e che contiene anche la canzone presentata al festival “Se poi domani“.

VIDEO UFFICIALE “SE POI DOMANI” CANZONE DI LDA A SANREMO 2023

Il video di Se poi domani di LDA, mostra le immagini di una relazione, scene quotidiane tipiche del vivere le relazioni tra giovanissimi. Un abbraccio, un regalo, un bacio, nell’ambientazione di una roulotte parcheggiata in una strada innevata in montagna. Poi il litigio, ed il cantante protagonista del videoclip, che una volta rimasto solo ripercorre i momenti romantici trascorsi, chiedendosi se questa storia sia solo un’altra bugia o se forse è possibile ancora tornare indietro e ricominciare da capo.

Una classica ballad sentimentale, che parla di fragilità, tenerezza e di aspettative romantiche che spesso non si realizzano. LDA aveva dichiarato in merito a “Se poi domani“: Spero di riuscire a trasmettere le mie sensazioni e che le persone si possano ritrovare nelle mie parole. E sicuramente moltissimi ragazzi si riconosceranno nelle immagini di questo video, già entrato nel cuore dei fan.

RIVEDI IL VIDEO DELLA CANZONE “SE POI DOMANI” DI LDA A SANREMO 2023



