Video/ Valladolid Real Madrid (0-1): highlights e gol. Nacho porta i blancos a +3

Ripercorriamo attraverso il video con gli highlights e i gol di Valladolid Real Madrid 0-1 le fasi salienti della partita valevole per la 21^ giornata della Liga spagnola. Dopo lo scivolone del Barcellona in casa del Valencia, le merengues di Zinedine Zidane non si sono fatti sfuggire la ghiottissima occasione di staccare i blaugrana in classifica e portarsi a +3 sulla squadra ora allenata da Quique Setien a valle del siluramento nelle scorse settimane di Ernesto Valverde. Non è stata comunque una passeggiata di salute per i blancos che allo Zorrilla hanno faticato più del previsto a imporsi sui padroni di casa che hanno onorato in fondo l’impegno e hanno venduto cara la pelle. A dire il vero gli ospiti avevano impiegato poco più di dieci minuti a sbloccare la contesa con Casemiro che sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Isco aveva piazzato il pallone all’angolino con un gran colpo di testa. Peccato che il brasiliano fosse in fuorigioco e l’arbitro Bengoetxea, richiamato dal VAR, non convalida la rete. La formazione allenata da Sergio Gonzalez si rende pericolosa con dei traversoni molto insidiosi che costringono Courtois a timbrare il cartellino, senza però creare palle gol degne di nota. Nella ripresa il Real continua a non sfondare, Rodrygo Goes deve fare i conti con la tenacia di Jordi Masip che prova in tutte le maniere di tenere la saracinesca abbassata. Riuscendo nell’intento fino al 78′ quando sull’ennesimo traversone di Kroos sbuca Nacho che fa vedere a Benzema come si segna di testa. Nel finale Modric si addormenta regalando il pallone a Joaquin Fernandez che sfiora il bersaglio grosso da fuori area, l’ultimo brivido prima del triplice fischio per gli uomini di Zidane che con il mestiere delle grandi squadre ha saputo strappare i tre punti e relegare il Barça al ruolo di inseguitore.

IL TABELLINO

VALLADOLID-REAL MADRID 0-1 (0-0)

VALLADOLID (4-3-1-2): Masip; Antonito, Kiko Olivas, Salisu, Carnero; Fede (81′ de la Fuente), Joaquin Fernandez, Alcaraz; Michel (58′ Toni Villa); Enes Unal (76′ Plano), Sergi Guardiola. All. Sergio Gonzalez.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric (88′ Valverde), Casemiro, Kroos; Rodrygo Goes (90’+3′ Jovic), Benzema, Isco (73′ Lucas Vazquez). All. Zinedine Zidane.

ARBITRO: Ricardo de Burgos Bengoetxea.

AMMONITI: Joaquin Fernandez (V), Varane (RM), Modric (RM), Nacho (RM).

RECUPERO: 1′ pt, 3′ st.

MARCATORI: 78′ Nacho (RM).

