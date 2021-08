Video Vanessa Ferrari argento Olimpiadi Tokyo 2020/ Jade Carey vince l’oro!

Vanessa Ferrari si prende l’argento nel corpo libero. La ginnasta italiana si regala – e ci regala – un sogno con una prestazione da urlo. Lo fa alle Olimpiadi di Tokyo 2020, lasciando il segno e conquistando una medaglia nella ginnastica femminile che mancava da quasi un secolo, vale a dire dal 1928. La Ferrari ha svolto il suo esercizio in maniera praticamente perfetta, senza sbavature. Tre diagonali acrobatiche, uscite ottime, valgono il punteggio di 14.200. Meglio di lei fa solo la statunitense Jade Carey, che conquista l’oro con 14.366 punti. L’azzurra mette alle sue spalle Melinkova e la giapponese Murakami, entrambe con 14.166 per il bronzo. Da brividi la performance della nostra Vanessa, che sulle note di Con te Partirò ha emozionato il palazzetto.

Come si evince dal video, Vanessa Ferrari non ha sbagliato nulla e ha poco da rimproverarsi. Complimenti però all’americana Carey, che ha eseguito quattro diagonali di salti su quattro. In ogni caso, indipendentemente dai meriti altrui, la ginnasta azzurra si è presa con merito i riflettori. Splendido argento dal sapore unico: dopo gli sfortunati infortuni e i quarti posti conquistati ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016, Vanessa fa il salto di qualità e vive una giornata indimenticabile. Bravissima ad approfittare dell’assenza di una delle grandi favorite Simon Biles e ad incantare l’Ariake Gymnastics Centre con una classe quasi commovente. La Ferrari porta la ventottesima medaglia azzurra in Giappone, la nona d’argento. Solo ieri scriveva sul proprio profilo facebook: “Questo è un percorso iniziato 5 anni fa con tante difficoltà, tre operazioni ai piedi. Penso che essere arrivata fino a qui sia qualcosa di incredibile e non potevo sognare modo migliore di qualificarmi per questa finale. Ho lavorato tantissimo. Cercherò di dare il massimo, come ho sempre fatto, perché nessuno mi ha mai regalato niente”.

