Vanessa Ferrari, diretta finale corpo libero/ Olimpiadi Tokyo 2020 streaming video tv

DIRETTA VANESSA FERRARI FINALE CORPO LIBERO OLIMPIADI TOKYO 2020

Vanessa Ferrari affronta la finale del corpo libero, per la ginnastica artistica alle Olimpiadi Tokyo 2020, a partire dalle ore 10:57 di lunedì 2 agosto: è un momento importante per la bresciana, che potrebbe finalmente coronare il grande sogno di mettere al collo una medaglia olimpica dopo le grandi delusioni del passato (anche quello recente). Vanessa Ferrari entra in questa finale con il miglior punteggio nelle qualificazioni, il corpo libero è la sua specialità da sempre e, rispetto a qualche tempo fa, le avversarie potrebbero essere meno temibili, anche se naturalmente la competizione sarà molto serrata.

Dalla finale del corpo libero alle Olimpiadi Tokyo 2020 mancherà Simone Biles: la strepitosa statunitense ha vissuto un periodo complicatissimo con il ritiro durante la gara a squadre e la confessione sui problemi che la tormentano; un grande peccato ovviamente che non sia presente, egoisticamente (e ce lo passerete) potremmo dire che si tratta di un’avversaria in meno per Vanessa, che dal canto suo ha già espressamente detto – giustamente – che le dispiace quando una rivale attraversa un momento di difficoltà.

COME VEDERE VANESSA FERRARI NELLA FINALE CORPO LIBERO FEMMINILE IN DIRETTA STREAMING ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020

Come sempre la diretta tv di Vanessa Ferrari nella finale del corpo libero femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020 dovrebbe essere visibile su Rai Sport, se non su Rai Due: la televisione di stato dovrebbe trasmettere infatti l’evento (anche se magari non integralmente), in aggiunta dobbiamo ricordare che il broadcaster ufficiale della manifestazione è Discovery + che seguirà il programma integrale. Visione in diretta streaming video, inclusa negli abbonamenti Amazon Prime e Eurosport Player; quest’ultima piattaforma sarà visibile anche ai clienti di DAZN.

VANESSA FERRARI FINALE CORPO LIBERO FEMMINILE OLIMPIADI TOKYO 2020: RISULTATI E CONTESTO

Naturalmente, le grandi avversarie di Vanessa Ferrari nella finale del corpo libero alle Olimpiadi Tokyo 2020 non mancano, perché chiaramente il livello della competizione è davvero alto. Avremo le due sorelle britanniche Jade e Jennifer Gadirova, avremo le russe che rappresentano sempre un pericolo (si tratta di Angelina Melnikova e Viktoriia Listunova) e avremo poi Rebeca Andrade, che forse è l’altra candidata alla medaglia d’oro (a completare l’ingresso in finale sono Jade Carey, Stati Uniti, e Mai Murakami per il Giappone). La Andrade, brasiliana nata nel 1999, è la rivelazione di queste Olimpiadi Tokyo 2020: nella finale dell’all around è arrivata seconda e di fatto aveva l’oro in mano, la medaglia del metallo più prezioso l’ha invece ottenuta ieri nel volteggio. Ora bisognerà vedere come se la caverà nel corpo libero, ma certamente Vanessa Ferrari dovrà guardarsi da lei come da tutte le altre: poi tireremo le somme, ma le grandi speranze di andare a medaglia questa volta potrebbero non essere disattese…



