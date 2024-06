Vanessa Ferrari, infortunio prima delle Olimpiadi 2024: non andrà a Parigi/ “La batosta è forte”

Vanessa Ferrari non potrà partecipare alle Olimpiadi 2024 di Parigi a causa di un infortunio. A dare l’annuncio è stata la ginnasta stessa con un post su Instagram, in cui ha ammesso di essere molto rammaricata per il forfait obbligato a meno di un mese dall’inizio delle gare. “Ieri, in palestra, durante il test in vista degli Assoluti della prossima settimana (che sarebbero stati utili proprio a ottenere la convocazione, ndr), nello stacco di un salto, il mio polpaccio ha ceduto. Non ci sono le tempistiche per recuperare una lesione muscolare”, ha scritto.

Nonostante i problemi fisici la attanagliassero da diversi mesi, l’atleta era ottimista in merito al fatto che sarebbe riuscita a partire per Parigi e a dare il meglio di sé come accaduto in passato, ma non potrà essere così. “Ho intrapreso questo percorso con la voglia di lottare fino in fondo ma anche con la consapevolezza che ci potesse essere questo tipo di esito, fa parte del gioco”.

Vanessa Ferrari e il post sul brutto infortunio pre Olimpiadi

Sebbene non sia la prima volta che Vanessa Ferrari è costretta a saltare competizioni importanti per infortunio, questa volta il boccone è ancora più amaro, dato che probabilmente la sua lunga carriera si chiuderà senza la quinta partecipazione alle Olimpiadi e con una sola medaglia olimpica nel palmares, quella conquistata nel 2020 a Tokyo nel corpo libero.

“Non ci si abitua mai e la batosta è sempre forte, soprattutto dopo tre anni di allenamento e a un mese dall’obiettivo finale. Ora ho bisogno di tempo per metabolizzare questo duro colpo”, ha continuato la ginnasta. Infine, il ringraziamento a coloro che in queste ore le stanno inviando innumerevoli di messaggi di vicinanza. “Il sostegno che ho ricevuto è sempre stato fondamentale”, così si conclude il post su Instagram con a corredo il video del momento in cui ha accusato il problema fisico.

