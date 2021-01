Video/ Venezia Cittadella (1-0) gol e highlights. Forte decide il derby veneto

Il Venezia torna a sorridere grazie alla vittoria nel derby con il Cittadella: diamo un’occhiata al video con gli highlights del match che si è concluso sul risultato di 1-0 in favore dei lagunari di Zanetti che si affacciano nuovamente in zona play-off. Sconfitta pesante per la squadra di Venturato e che consente all’Empoli di festeggiare il titolo di campione d’inverno ancor prima di scendere in campo contro il Lecce. Uno degli incontri più interessanti della diciannovesima giornata di Serie B si apre con il botto quando Proia commette fallo e regala un calcio di punizione interessante agli avversari. Aramu prolunga per Crnigoj che impegna Maniero, a quel punto la porta resta sguarnita per il tap-in vincente di Forte che segna così il suo decimo gol in campionato, l’ennesimo decisivo. La reazione degli ospiti non è niente di eccezionale, giornata no per il tridente formato dal trequartista Gargiulo e dalla coppia Tsadjout-Ogunseye, assolutamente incapaci di graffiare. Tanto che il mister decide di cambiare i due terzi del reparto offensivo inserendo Branca e Tavernelli, una mossa che però non basta a raddrizzare la partita, anzi. Sono i padroni di casa ad andare vicinissimi al raddoppio sempre con Forte il cui colpo di testa si infrange sul palo. Sul 2-0 non ci sarebbe stata più partita, invece gli arancioneroverdi devono sudarsi i tre punti fino al triplice fischio di Ros che arriva allo scadere del 94’. Partita che sarebbe potuta durare anche 180 minuti, ma questo Cittadella non sarebbe mai riuscito a segnare e a creare grattacapi alla retroguardia del Venezia che si rilancia nella corsa ai piani alti della classifica.

VIDEO VENEZIA CITTADELLA 1-0, IL TABELLINO

VENEZIA-CITTADELLA 1-0 (1-0)

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Molinaro, Ceccaroni, Modolo, Mazzocchi; Maleh, Taugourdeau, Crnigoj (89’ Svoboda); Aramu (89’ St. Clair); Esposito (61’ Johnsen), Forte (76’ Bocalon). All. Paolo Zanetti.

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Donnarumma, Adorni (66’ Camigliano), Perticone, Vita (79’ Rosafio); Cassandro, Pavan (46’ Iori), Proia; Gargiulo (46’ Branca); Tsadjout, Ogunseye (46’ Tavernelli). All. Roberto Venturato.

ARBITRO: Riccardo Ros (Sez. di Pordenone).

AMMONITI: 2’ Proia (C), 45’+1’ Maleh (V), 78’ Perticone (C).

RECUPERO: 1’ st, 4’ st.

MARCATORI: 3’ Forte (V).

