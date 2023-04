Video/ Verona Bologna (2-1) gol e highlights: Verdi mattatore, Zaffaroni esulta

VIDEO VERONA BOLOGNA: I VENETI CREDONO ALLA SALVEZZA

Verona Bologna video gol e highlights dell’importantissimo successo da parte dei gialloblu ai danni dei felsinei guidati da Thiago Motta. Una partita che già da subito testimonia l’importanza della posta in palio con il Verona obbligato a vincere per credere alla salvezza, obiettivo fino a qualche mese fa quasi impensabile, e il Bologna che potrebbe accorciare sulla zona Europa. Il Bentegodi gioca un ruolo fondamentale spingendo l’Hellas all’attacco. In pieno recupero del primo tempo, Skorupski in uscita su corner colpisce in pieno volto Gaich e per Mariani è calcio di rigore. Dal dischetto va l’ex Simone Verdi che spiazza il portiere polacco e realizza l’1-0. Prima del penalty, il Verona aveva perso per infortunio sia Abildgaard che Lasagna.

Nella ripresa il Bologna alza il baricentro con l’ingresso di Orsolini, Moro e Sansone ma è di nuovo l’Hellas a gonfiare la rete con un cross dalla destra di Faraoni e il colpo di testa vincente di Verdi che fa doppietta e soprattutto porta i suoi sul 2-0. Da annotare l’ammonizione in precedenza per l’assistman Faraoni che salterà la gara con la Cremonese essendo diffidato. I rossoblu si riversano ancora di più in avanti e al 94′ accorciano le distanze con il delizioso pallonetto di Dominguez. La magia dell’argentino però non aiuta il Bologna a rimontare che dunque si ferma dopo cinque risultati utili consecutivi. Continua a stupire invece il Verona che porta a tre le gare di fila senza perdere.

VIDEO VERONA BOLOGNA: VERDI DA IMPAZZIRE, DIFESA SCALIGERA GRANITICA

Verona Bologna video gol e highlights dell’anticipo del venerdì di Serie A vinto dai veneti. Spettacolare la prova offerta da Verdi che già dalle prime battute manda in porta Lasagna e scalda due volte i guantoni a Skorupski, prima di beffarlo su rigore e infilarlo di testa nella ripresa. Una doppietta che vale oro per l’ex di serata. La difesa di Zaffaroni è autrice di una performance perfetta con Magnani che chiude Barrow e poi Moro, Hien che guida con autorità e Dawidowicz che nonostante il turbante non si tira mai indietro.

Da applaudire tra le fila rossoblu Dominguez, ultimo a mollare e protagonista di un gran bel gol seppur inutile in termini di risultato. Diversi invece quelli che non sembravano in serata come Schouten, confusionario rispetto al solito, Zirkzee, meno ispirato rispetto a ciò che ha fatto vedere a Bergamo, così come Barrow che fino a quando è rimasto in campo non ha mai dato l’idea di poter essere pericoloso.

VIDEO VERONA BOLOGNA, IL TABELLINO

VERONA-BOLOGNA 2-1

RETI: 45’+6′ pt rig. Verdi (V), 17′ st Verdi (V), 45’+4′ st Dominguez (B)

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani (36′ st Coppola), Hien, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Abildgaard (30′ pt Duda), Depaoli; Verdi (36′ st Sulemana); Lasagna (40′ pt Lazovic), Gaich (1′ st Djuric). A disp.: Perilli, Berardi, Doig, Veloso, Braaf, Ngonge, Kallon, Cabal. All.: Zaffaroni

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro (14′ st Sansone), Lucumì, Kyriakopoulos; Dominguez, Schouten, Ferguson; Aebischer (1′ st Moro), Zirkzee, Barrow (1′ st Orsolini). A disp.: Bardi, Ravaglia, Bonifazi, De Silvestri, Lykogiannis, Medel, Pyyhtia, Sosa. All.: Thiago Motta

ARBITRO: Mariani

AMMONITI: Faraoni, Duda (V), Posch, Barrow, Dominguez, Skorupski (B)

