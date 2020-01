Video/ Verona Genoa (2-1): highlights e gol, l’Hellas vince in rimonta (Serie A)

Nel video di Verona Genoa 2-1 analizziamo la vittoria dell’Hellas che, battendo il Grifone nella 19^ giornata di Serie A, avvicina sensibilmente la zona europea della classifica e si porta a 2 punti dal settimo posto occupato dal Torino, peraltro dovendo ancora recuperare una partita (anche se contro la slanciatissima Lazio). Vince in rimonta un Verona in formato europeo contro un Genoa che resta in zona retrocessione. La squadra di Juric chiude un grande girone d’andata ma a fine primo tempo si era ritrovata sotto a sorpresa, subendo al 41′ una grande azione orchestrata dai rossoblu, con palla tagliata di Cassata per l’inserimento di Sanabria, bravo ad anticipare Gunter e a interrompere il proprio digiuno con il gol. Era stato però il Verona in precedenza ad avere le occasioni da gol migliore, con Perin bravo a salvare prima su una girata di Pessina e poi su un colpo di testa di Rrahmani trattenuto praticamente sulla linea.

VIDEO VERONA GENOA: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo però cresce l’intensità del gioco del Verona, col Genoa che si schiaccia con troppa prudenza nella propria metà campo a difesa del vantaggio. Al 9′ Romero commette un’ingenuità, commettendo fallo da rigore su Zaccagni che andava in realtà verso il fondo del campo. Penalty che Verre calcia di potenza piazzando il pallone sotto la traversa, gol del pari e ammonizione per il centrocampista per essersi tolto la maglia nell’esultanza. Insistono gli scaligeri, Perin salva su Zaccagni ma al 20′ Verre innesca Rrahmani che entra in area e conclude: il portiere genoano non è impeccabile sulla respinta, Ankersen prova ad anticipare Zaccagni ma mette di fatto il pallone nella disponibilità dell’avversario che sigla il gol del 2-1. E’ una doccia gelata per i Grifoni che non riescono a reagire, col Verona che resiste e blinda 3 punti d’oro. Per la squadra di Nicola la strada verso la salvezza resta in salita.