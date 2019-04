Video/ Sassuolo Chievo (4-0): highlights. Neroverdi a valanga (Serie A 30^ giornata)

Nel video di Sassuolo Chievo, analizziamo la roboante vittoria (4-0) dei neroverdi che abbattono le ultime (e già decisamente flebili) speranze dei veneti di salvarsi. La matematica non c’è ancora, ma ormai possiamo considerare il Chievo in Serie B; il Sassuolo invece è definitivamente salvo, e soprattutto rialza la testa dopo un periodo difficile. La partita del Mapei Stadium si mette in discesa dopo appena 4 minuti: calcio d’angolo, stacco imperioso di Merih Demiral e gol del vantaggio. Il Chievo a dirla tutta pareggerebbe subito, ma il gol di Emanuele Giaccherini viene annullato dopo consulto al Var: viene rilevato un fallo nel recupero del pallone a metà campo. A quel punto i veneti, che avevano sfiorato la rete con Léris, si scioglie ed esce dal campo: Berardi inizia una battaglia personale con Sorrentino che gli respinge con le ginocchia una prima punizione e si distende in tuffo per deviare la seconda, l’attaccante calabrese è ispirato ma il secondo gol del Sassuolo è ancora, incredibilmente, di Demiral che centra la doppietta con un altro colpo di testa su calcio d’angolo. Al riposo si va con la sensazione che i neroverdi avrebbero potuto avere un vantaggio più ampio.

VIDEO SASSUOLO CHIEVO: IL SECONDO TEMPO

La sensazione viene totalmente confermata nel primo quarto d’ora della ripresa: dopo nemmeno due minuti Lirola scappa a destra e mette in mezzo, Manuel Locatelli controlla e segna a porta vuota. E’ il 3-0, ma il Sassuolo non ha intenzione di fermarsi qui: al 57’ Babacar lavora in area un pallone che poi appoggia per Domenico Berardi che finalmente riesce a superare la barriera di Sorrentino per il poker degli emiliani. Il Chievo, che appena prima aveva operato due sostituzioni (dentro Dioussé e il classe 2000 Vignato) si vede annullare il secondo gol della serata: punizione da destra e incornata vincente di Bostjan Cesar, la bandierina dell’assistente si alza subito e il check al Var conferma il fuorigioco. Entra Duncan per Locatelli, Consigli toglie dall’incrocio un cross deviato e insidioso ma il Chievo ormai è sfiduciato, e il tempo passa. Si vede anche Lucas Piazon tra le fila dei veneti; i ritmi inevitabilmente si abbassano e per Roberto De Zerbi arriva il momento di Rogério, “sacrificato” in nome del turnover e dentro al 76’ al posto di Peluso. Il finale di partita di fatto si gioca a metà campo ma il Chievo ha a disposizione un rigore (fallo di Demiral su Stepinski), Giaccherini però conferma che la serata gialloblu è stregata si fa parare il tiro da Consigli. Il Sassuolo rialza la testa volando a 35 punti (e scavalcando Genoa e Parma in classifica) mentre per il Chievo è solo questione di tempo per il mesto ritorno in Serie B.





