Video/ Verona Sassuolo (2-1) gol e highlights: Gaich completa la rimonta

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VERONA SASSUOLO: PARTITA TIRATA

Il Verona ribalta il Sassuolo all’ultimo minuto grazie a Gaich, e a Consigli autore di una clamorosa papera, e si rilancia in zona salvezza. Gli emiliani erano andati avanti grazie ad un colpo di testa di Harroui su assist di Berardi, ma Ceccherini e Gaich si sono ribellati al risultato. Andiamo a rivivere le emozioni del match attraverso la sintesi della gara.

Erlic prova a servire Berardi, ottima la chiusura di Doig. Prova l’azione personale Rogerio, Faraoni intercetta la sfera. Berardi per Rogerio che allunga per Maxime Lopez, Doig chiude tutto. Maxime Lopez in mezzo, Erlic di testa con la sfera che termina tra le braccia di Consigli. Giallo per Laurientè dopo l’intervento su Terracciano, si tratta di gioco pericoloso.

Berardi in mezzo da calcio d’angolo, palla per Laurientè che non calcia bene. Abbiamo superato intanto il ventesimo minuto di gara, non si sblocca il match. Pinamonti in mezzo per Laurientè, ottimo il ripiegamento difensivo di Faraoni. Harroui! La sblocca il Sassuolo! Grande giocata di Berardi che salta Doig e crossa per Harroui che di testa la sblocca. Continua ad attaccare il Sassuolo, ci prova Laurientè, Montipò blocca la sfera. Berardi per Frattesi che si inserisce, chiude bene la difesa del Verona. Prova Rogerio, Magnani chiude in angolo. Frattesi si allunga la sfera, arriva Veloso che commette fallo, giallo per lui, era diffidato. Termina la prima frazione di gara.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI VERONA SASSUOLO: TUTTO NEL FINALE!

Verdi ci prova su punizione ma centra la barriera. Ngonge fa da sponda per Lasagna che calcia, palla fuori. Fallo tattico di Pinamonti su Lasagna, giallo per lui. Pinamonti prova a piazzarla, ottima la respinta di Montipò. Laurientè per Berardi che ci prova con il sinistro, palla fuori di un soffio. Ceccherini per Faraoni che si costruisce bene l’azione ma trova solo l’esterno della rete.

Prova Laurientè con il sinistro, la schiena di Magnani la mette in angolo. Conclusione forte di Rogerio, ancora bravo Montipò. Djuric di testa a botta sicura, Maxime Lopez respinge sulla linea di porta! Ceccherini di testa, pareggia il Verona! Su angolo arriva il colpo di testa vincente! Ammoniti Magnani e Maxime Lopez. Gaich sbaglia tutto in uscita, controlla Alvarez che calcia e trova Montipò. Gaich! La ribalta il Verona! Sbaglia tutto Consigli con la sfera regalata al centravanti, tocco sotto che vale i tre punti!

IL TABELLINO

Reti: 34′ Harroui (S), 84′ Ceccherini (H), 90’+5 Gaich (H)

HELLAS VERONA: Montipò, Magnani, Hien, Tameze, Faraoni (dal 68′ Kallon), Terracciano (dal 81′ Gaich), Veloso (dal 46′ Ngonge), Doig (dal 46′ Ceccherini), Lasagna, Duda, Verdi (dal 61′ Djuric).

A disposizione: Berardi, Perilli, Dawidowicz, Cabal, Coppola, Abildgaard, Braaf.

Allenatore: Marco Zaffaroni.

SASSUOLO: Consigli, Toljan, Tressoldi, Erlic, Rogerio, Frattesi (dal 82′ Thorstvedt), Lopez, Harroui (dal 68′ Henrique), Berardi (dal 68′ Defrel), Pinamonti (dal 87′ Alvarez), Laurienté (dal 82′ Bajrami)

A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ferrari, Romagna, Zortea, Obiang, Ceide.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Arbitro: Sig. Fourneau di Roma 1.

Ammoniti: Laurienté (S), Veloso (H), Tressoldi (S), Pinamonti (S), Lasagna (H), Lopez (S), Magnani (H)

