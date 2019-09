Video/ Vicenza-Rimini (2-0): gol e highlights, lanerossi vittoriosi (Serie C)

È arrivato il momento di dare un’occhiata al video con i gol e gli highlights di Vicenza-Rimini 2-0, gara valevole per la 4^ giornata del girone B di Serie C 2019-2020. Tre punti meritati per i lanerossi che hanno attaccato dal primo al novantesimo mentre i biancorossi non si sono affacciati praticamente mai dalle parti di Grandi. Tra le mura amiche del Menti i padroni di casa fanno subito sul serio, al 3′ la formazione di Di Carlo batte un calcio d’angolo con Vandeputte, palla a Giacomelli che non ci pensa due volte a scaricare la conclusione, Scotti si dimostra reattivo in mezzo ai pali e sventa la minaccia. Poco dopo il centrocampista belga su azione colpisce male la sfera e spreca una buona opportunità, si gioca solamente nella metà campo ospite con gli uomini di Cioffi incapaci di distendersi e rispondere agli assalti degli avversari. Nella ripresa Scotti salva nuovamente il risultato con una gran parata nei confronti di Marotta, servito dall’esperto Rigoni che in questa categoria può fare tranquillamente la differenza. La resa dei conti arriva a una dozzina di minuti dal novantesimo quando dal calcio piazzato di Vandeputte arriva la deviazione vincente di Pontisso, nulla da fare questa volta per Scotti che può solamente raccogliere il pallone in fondo alla rete. Finalmente il Rimini si degna di uscire allo scoperto, i giocatori del Vicenza non aspettavano altro: Saraniti la chiude in contropiede a tempo praticamente scaduto, legittimando il successo dei suoi che restano imbattuti dopo 4 giornate, a -2 da Padova e Reggiana che guidano la classifica con 10 punti e a pari merito con il Carpi al terzo posto. Vale la pena sottolineare come i due gol del Vicenza siano arrivati dalla panchina, con Pontisso e Saraniti entrati in corso d’opera nel secondo tempo: complimenti a Di Carlo per aver azzeccato in pieno i cambi, la rosa lunga e competitiva allestita dalla società gli consente di avere l’imbarazzo della scelta. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON I GOL E GLI HIGHLIGHTS DI VICENZA-RIMINI 2-0 (SERIE C)

VIDEO VICENZA-RIMINI 2-0, IL TABELLINO

VICENZA-RIMINI 2-0 (0-0)

VICENZA (4-3-1-2): Grandi; Buscagin; Padella, Cappelletti, Barlocco; Vandeputte (83′ Zarpellon), Rigoni (71′ Pontisso), Cinelli; Giacomelli (70′ Zonta); Marotta (83′ Saraniti), Guerra (60′ Arma). All. Domenico Di Carlo.

RIMINI (3-5-2): Scotti; Scappi, Ferrani, Nava; Finizio (81′ Bellante), Candido, Palma, Van Ransbeeck, Silvestro; Zamparo (58′ Petrovic), Gerardi. All. Renato Cioffi.

ARBITRO: Marco Acanfora.

AMMONITI: Cinelli (V), Finizio (R).

RECUPERO: 0′ pt, 7′ st.

MARCATORI: 78′ Pontisso (V), 90’+5′ Saraniti (V).



© RIPRODUZIONE RISERVATA