Video/ Virtus Bologna Cremona (79-56): gli highlights. V nere dominanti (Supercoppa)

Dopo la sorprendente sconfitta nel derby contro la Fortitudo, è riuscita immediatamente a riscattarsi la Virtus Bologna, vincente nella sfida di Supercoppa Italiana di basket disputata ta le mura amiche del PalaDozza contro la Vanoli Cremona. 79-56 il punteggio finale per i felsinei, una vittoria che consolida la prima posizione nel girone B della Supercoppa Italiana, competizione quest’anno allargata per permettere alle società di fare rodaggio e presentarsi pronte al campionato, dopo la lunga sospensione dovuta al lockdown. La partita ha avuto effettivamente poca storia, la formazione lombarda è rimasta in gioco solo nel primo quarto conclusosi col punteggio di 19-15 in favore di Bologna. Solo un antipasto prima dell’accelerazione delle V Nere che dilagano nel secondo parziale, chiudendo la prima frazione di gioco in vantaggio 44-30, con 14 punti di vantaggio che vengono confermati anche alla fine del terzo quarto, giocato a basso ritmo e concluso con un parziale di 13-13. Nel secondo tempo la Virtus Bologna ha pensato sostanzialmente a controllare il già ampio margine di vantaggio prima di imprimere un ulteriore cambio di passo nell’ultimo parziale, concluso con un punteggio di 25-15 che ha portato lo score finale sul 79-56, con 23 punti di vantaggio per la formazione emiliana. La Virtus Bologna è stata trascinata da un incontenibile Tessitori, autore di 20 punti, con Hunter che si è accodato a quota 13. Per Cremona 11 punti individuali per Williams, ma il dominio della Virtus è stato netto dall’inizio alla fine.

