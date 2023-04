Video/ Vis Pesaro Carrarese (1-0) gol e highlights: la decide Aucelli (Serie C)

VIDEO GOL E HIGHLIGTS VIS PESARO CARRARESE: VITTORIA DI MISURA

La Vis Pesaro supera di misura la Carrarese grazie alla rete siglata da Aucelli e centra i play out dove incontrerà l’Imolese. La Carrarese chiude al quarto posto e accede ai play-off. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Fedato prova a servire Pucciarelli, servizio troppo lungo. Aucelli! La sblocca il Vis Pesaro! Grande azione di Valdifiori, palla per Aucelli che con il pallonetto supera il portiere avversario. Pelegatti ci prova di testa, il calciatore ha tolto la sfera a Bakayoko. Fase di stanca del match, resiste il vantaggio della Vis Pesaro. Ghazoini commette fallo su Cicconi, arriva il giallo. Termina la prima frazione di gara, vantaggio meritato per la Vis Pesaro.

Bozhanaj ha la palla del pari, con il sinistro spreca in maniera clamorosa. Seconda frazione che sta regalando poche emozioni, sempre avanti la Vis Pesaro. Breza pericoloso sfiora la seconda marcatura. Carrarese che attacca a caccia del pari. Padroni di casa che ora si affidano al contropiede per chiuderla. Termina il match, vince la Vis Pesaro grazie ad Aucelli.

VIDEO GOL VIS PESARO CARRARESE, IL TABELLINO

VIS PESARO (3-5-2): Farroni; Rossoni, Gavazzi, Bakayoko; Ghazoini (54′ Coppola), Valdifiori, Astrologo, Aucelli, Zoia; Pucciarelli, Fedato.(89′ Gerardi) (97′ Sanogo). A disp. Campani, Gega, Ngom, Nina, Borsoi, Sanogo, Garau, Parodi. All. Banchieri.

CARRARESE (3-5-2): Breza; Pelagatti, Marino (46′ Coccia), Imperiale; Grassini (79′ Frey), Palmieri (61′ Cerretelli), Schiavi (79′ Castigliani), Bozhanaj, Cicconi; Energe (54′ Bernardotto), Capello. A disp. Gatti, Satalino, Folino, Pinto, D’Ambrosio, Mercati. All. Dal Canto.

Arbitro: Ubaldi di Roma 1 assistito da Martinelli di Seregno e Rispoli di Locri; quarto ufficiale Selvatici di Rovigo.

Marcatori: 21′ Aucelli.

Note: spettatori 1091 per un incasso di 6993 euro; angoli 3 a 2; ammoniti Fedato, Ghazoini, Zoia, Aucelli, Cerretelli, Gavazzi; recupero 1′ e 8′.

