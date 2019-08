Video/ Viterbese Paganese (2-1): highlights e gol, la decide Antezza (Serie C)

Grazie al video di Viterbese Paganese riviviamo le emozioni di una partita equilibrata, ma comunque ricca di gol e occasioni e terminata 2-1 in favore dei laziali nella prima giornata della Serie C (girone C). Partenza aggressiva da parte della Viterbese, che nei primi cinque minuti di gioco crea non poca pressione dalle parti del portiere avversario. La prima vera occasione della partita capita attorno al tredicesimo, quando Vandeputto prova a colpire con un’azione personale, arginata però dalla difesa della Paganese. Gli azzurrostellatti cedono il passo al trentasettesimo, quando Tounkara infila in porta la giocata dell’uno a zero. La squadra guidata da Erra non ci sta e nel corso della ripresa pareggia i conti con Alberti al settantunesimo minuto. Il pari della Paganese scatena la reazione dei padroni di casa, che a pochi minuti dallo scadere si portano in vantaggio con Antezza. E’ la giocata del sorpasso definitivo della Viterbese, che al triplice fischio può festeggiare la prima vittoria di stagione. Inizia male, invece, il campionato della Paganese, che si era illusa di poter portare a casa almeno un pareggio. Così non è stato e per quanto visto in campo, probabilmente, è giusto così. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI VITERBESE PAGANESE

VIDEO VITERBESE PAGANESE: IL TABELLINO

VITERBESE PAGANESE 2-1 (1-0)

Marcatori: 37′ Tounkara (V), 71′ Alberti (P), 84′ Antezza (V)

VITERBESE: Biggeri, Giorgi, Antezza, Baschirotto, Bezziccheri, Tounkara, Vandeputte, Errico, Volpe, De Falco, Ricci.

PAGANESE: Baiocco, Mattia, Caccetta, Alberti, Diop, Stendardo, Carotenuto, Capece, Bonavolontà, Schiavino, Perri.

