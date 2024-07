Videogiochi di trading online, allarme Consob: “Attenzione alle truffe”/ “<<

La Consob lancia l’allarme truffe derivate dalle iscrizioni ai videogiochi di trading online. Sostanzialmente piattaforme virtuali, che invitano gli utenti a partecipare per effettuare alcuni test di valutazione sull’uso di questi strumenti finanziari, inizialmente in forma gratuita, ma che nella maggior parte dei casi poi chiedono di pagare per acquistare corsi di formazione. Su segnalazione di molti giocatori che hanno perso soldi a causa di questo schema ingannevole, l’autorità che controlla il mercato, ha ritenuto necessario pubblicare una nota, nella quale avverte circa i rischi connessi all’uso di questi siti.

Francesca Deidda scomparsa: arrestato il marito per omicidio/ "Usava suo telefono per fingere che fosse viva"

La proposta infatti è quella di partecipare ad alcune sfide sul trading, mettendo a disposizione dei concorrenti somme fittizie al solo scopo di divertimento. Successivamente però, i partecipanti, che sperano di poter poi condividere gli eventuali profitti, vengono dirottati all’acquisto di corsi a pagamento. Chi ha aderito infatti, ha denunciato un meccanismo particolarmente fuorviante poichè i livelli di difficoltà sono stati studiati appositamente per invogliare a continuare e ritentare.

Galimberti: "Il posto fisso è un danno per gli studenti"/ "Insegnanti inamovibili sono demotivanti"

Videogiochi di trading online sotto accusa, Consob: “Attenzione alle truffe, vendono corsi a pagamento”

Videogiochi che simulano il trading online sotto accusa da parte della Consob dopo numerose segnalazioni di utenti che hanno dimostrato uno schema ingannevole al limite della truffa. Le piattaforme sulle quali i giocatori devono iscriversi per partecipare alle “challenge”, chiamate con vari nomi, tra cui: “shadow investment game, funding trading, financed trading accounts”, sono in realtà siti di vendita di corsi di formazione finanziaria a pagamento, mascherati da giochi nei quali i partecipanti devono sfidarsi con capitali offerti da finte società, ad investire e cercare di superare tutti i livelli di difficoltà.

Omicidio Manuela Petrangeli, Gianluca Molinaro choc/ "Spero di averla presa bene, ho visto sangue schizzare"

Con la promessa di poter, in caso di vincita, ottenere un profitto, In realtà però lo scopo è quello di spingere i giocatori a ritentare fino a quando l’operatività diventa vera. Ma in qual caso, come hanno lamentato gli utenti, i profitti non solo sono inesistenti, ma viene proposta l’iscrizione ad un corso apposito per diventare investitori, che è a pagamento. In sostanza un gioco virtuale che può però portare a perdite di denaro reali.











© RIPRODUZIONE RISERVATA