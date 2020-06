Vieni da Me non va in onda oggi, perché?/ Caterina Balivo lascia il posto a Io e Te

Pubblicità

VIENI DA ME NON VA IN ONDA OGGI, 1 GIUGNO

Vieni da Me non va in onda oggi, 1 giugno, e lo stesso farà nei prossimi giorni perché anche questa edizione si è conclusa e nel peggiore dei modi. Non solo gli ascolti sono letteralmente crollati nel periodo di quarantena ma dopo la pausa, il ritorno è stato ancora peggiorare visto che spesso il programma si è fermato poco sopra il 10% di share mentre il competitor diretto, Uomini e donne, volava verso lidi nuovi ed entusiasmanti sfiorando, in alcune occasione, addirittura il 25% di share. Una sconfitta sonora per Caterina Balivo che ha cercato di tenere le redini del daytime di Rai1 in tutti i modi perendo poi sotto i colpi dell’insuccesso e delle polemiche, le stesse che, forse, l’hanno spinta a mollare. Proprio venerdì scorso, in occasione dell’ultima puntata di Vieni da Me, la conduttrice ha annunciato il suo ritiro almeno dalla messa in onda quotidiana e al pomeriggio di Rai1.

LA FIALDINI O LA ISOARDI AL POSTO DI CATERINA BALIVO?

Secondo gli ultimi rumors, sembra che Caterina Balivo sia pronta al salto di qualità e, quindi, al prime time, ma sarà davvero così? Dall’altra parte si parla di un ritorno di Vieni da Me nella prossima stagione televisiva ma nella versione che potrebbe essere firmata da Francesca Fialdini reduce dal successo del suo programma alla domenica pomeriggio. Toccherà a lei prendere le redini del posto lasciato vacante da Caterina Balivo o, addirittura, sarà Elisa Isoardi a tornare al pomeriggio dopo il flop a La Prova del Cuoco? Il mercato è iniziato… il resto lo scopriremo strada facendo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA