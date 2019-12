Vieni da me, sorprese per la signora Rossella e Rachele Montella/ Lacrime in diretta

Puntata speciale quella di Vieni da me in onda il giorno della vigilia di Natale. Dopo la lunga intervista a Pippo Baudo che ha aperto i cassetti della sua vita, Caterina Balivo ha sorpreso i membri della grande famiglia della trasmissione di Raiuno con delle sorprese emozionanti. La prima a versare lacrime di gioia è stata la signora Rossella che, dopo aver ascoltato le parole della figlia Beatrice che l’ha ringraziata pubblicamente per l’amore che ogni giorno le regala, ha potuto abbracciarla in diretta non riuscendo a trattenere l’emozione. Sorrisi, invece, per Rachele, la moglie di Vincenzo Montella che ha ricevuto l’abbraccio del fratello Gianluca giunto nello studio di Vieni da me dal Brasile, dove si trovava per lavoro. “Vivo a Bologna come ricercatore e ogni tanto mi reco in Brasile per lavoro”, afferma Gianluca. “Quindi tu sei quello intelligente della famiglia?”, chiede la Balivo strappando un sorriso a tutti.

VIENI DA ME: LE SORPRESE DI CATERINA BALIVO

Sorpresa anche per il cattivo di Vieni da me ovvero Daniele Radini Tedeschi che ha ricevuto la sorpresa dalla fidanzata con cui fa coppia fissa da dieci anni e con cui balla per la prima volta in diretta, davanti al pubblico di Raiuno. Non riesce a non piangere, poi, neanche Tommaso Rinaldi. Il tuffatore che sta lavorando duramente per riuscire a partecipare alle Olimpiadi di Tokyo ascolta prima le parole del padre che, attraverso una lettera, gli dice quanto sia orgoglioso di lui e poi riceve il suo abbraccio piangendo senza riserve ricevendo i complimenti di tutta la famiglia di Vieni da me. Sorprese, poi, anche per Lorenzo Farina e per Simone Morandi, meglio conosciuto come Simon & The Stars che arriva in studio con la mamma, accolta con un grande sorriso dalla padrona di casa.

