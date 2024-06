“Vietato pubblicare foto della figlia”: influencer fermata dal giudice/ Il padre: “La sta danneggiando”

Foto della figlia sui social, l’influencer dovrà cancellarle

Stop alle foto della figlia sui social: è questa la decisione del tribunale nei confronti di una influencer lombarda, che non potrà più postare su Instagram e TikTok le immagini della bambina dopo la denuncia del suo ex e padre della piccola. Facciamo un passo indietro: lei si chiama Alice Pasti, è di Vigevano, in provincia di Pavia, e nel suo profilo Instagram seguito da 140mila followers posta (o meglio, postava) tra le altre cose, anche le foto della bambina, Sole, almeno fino a quando il padre della bimba non ha deciso di portare la questione in Tribunale. L’uomo, ex fidanzato della 36enne, ha chiesto la rimozione totale delle immagini della figlia di appena quattro anni e il giudice, con un provvedimento d’urgenza, gli ha dato ragione.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’influencer dovrà “rimuovere e non più divulgare immagini della bimba senza l’assenso esplicito del padre”. Alice Pasti, pseudonimo di Alice Matrundola, era una commercialista prima di decidere di abbandonare il lavoro per avviare il suo brand di abbigliamento, che oggi affianca ad altre attività di sponsorizzazione di creme e prodotti. Non solo beauty routine e moda: l’influencer mostra spesso alle follower la propria quotidianità, dalla spesa alla cura della casa fino ad arrivare, ovviamente, alla figlia Sole.

Stop alle foto della figlia sui social, l’influencer: “Mi difenderò nelle sedi opportune”

Per Alice Pasti l’esposizione della figlia sui social è sempre stata “naturale” ma il papà della piccola ed ex compagno della 36enne non è d’accordo. “Questa sovraesposizione sta danneggiando la crescita di una minore e in ogni caso non c’è il mio consenso” ha dichiarato sul quotidiano La Provincia Pavese. Per questo ha deciso di rivolgersi al Tribunale di Pavia per chiedere che l’influencer rimuova tutte le immagini della bimba di quattro anni e non pubblichi più, nemmeno in futuro, le foto della figlia che hanno in comune.

Il giudice Luciano Arcudi ha dato ragione all’uomo con un provvedimento d’urgenza che precede l’udienza prevista per il prossimo 26 giugno 2024: in tale sede potrà essere confermata, modificata o ancora annullata la decisione assunta. Alice Pasti, intanto, ha scelto di non rilasciare dichiarazioni e sui social, tramite una Instagram Stories, ha scritto: “Grazie per tutti i messaggi di solidarietà che sto ricevendo. Al momento non voglio rilasciare dichiarazioni: purtroppo sto vedendo e leggendo tante cose inesatte che mi riguardano e che riguardano la vicenda giudiziaria ma preferisco al momento stare in silenzio”. L’influencer ha poi aggiunto che si difenderà nelle sedi opportune.











