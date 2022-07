Vigevano, picchia moglie e rapisce il figlio/ Arrestato prima di imbarcarsi a Genova

Episodio choc che ha avuto fortunatamente esito positivo, quello avvenuto nella giornata di ieri in quel di Vigevano, nota località della provincia di Pavia: un uomo, dopo aver malmenato la moglie, ha rapito il figlio di soli 5 anni, dirigendosi verso Genova con l’obiettivo di imbarcarsi su un traghetto e scappare. Il 32enne autore di questo gesto folle gesto è stato fortunatamente rintracciato ed arrestato, dopo denuncia della convivente, da parte di un equipaggio della squadra volante del capoluogo ligure, a seguito di una caccia durata tutta la notte.

L’uomo è stato sottoposto con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, sequestro di persona, e anche rapina visto che, prima di darsi alla macchina, aveva derubato la convivente e madre del piccolo. Come spiegato dall’agenzia Ansa, il tutto sarebbe iniziato mercoledì sera in quel di Vigevano dove il 32enne, tornato a casa ubriaco fradicio, ha convinto la moglie di 40 anni e il figlio di 5 a salire in macchina con lui, spiegando che li avrebbe portati fuori a cena. Peccato però che, invece di recarsi presso un locale per cenare, abbia iniziato a correre a forte velocità con l’auto per le via della città, per poi fermarsi in un bar e prendere delle birre.

VIGEVANO, 32ENNE PICCHIA MOGLIE E RAPISCE IL FIGLIO: L’INCUBO DELLA DONNA

Una volta tornati a casa, è scoppiata una lite fra i due coniugi ma in risposta la donna è stata presa per il collo e quindi pestata a calci, dopo di che l’uomo ha rubato la borsa della moglie, contenente cellulare e portafogli, per poi chiudere la stessa in casa a chiave e scappare in auto con il figlio di 5 anni.

Fortunatamente la donna è riuscita ad attirare l’attenzione di una vicina che ha dato l’allarme, segnalando l’episodio alla polizia. A quel punto sono scattate le ricerche, e si è scoperto che l’uomo si stava dirigendo a Genova, con l’intenzione di lasciare l’Italia. Il 32enne è stato quindi rintracciato e arrestato, accusato di vari reati, mentre il piccolo di 5 anni è stato riconsegnato alla sua mamma a Vigevano.

