Viktorija Mihajlovic, dedica a papà Sinisa/ Foto commuove “Vinceremo contro tutti…”

Viktorija Mihajlovic e la dedica Instagram a papà Sinisa

Uno scatto social tenerissimo e che commuove, quello postato nelle passate ore da Viktorija Mihajlovic, la primogenita di Sinisa Mihajlovic. Nella foto Instagram, la ragazza ha postato la foto che li ritrae insieme, abbracciati, mentre dedica all’uomo della sua vita le significative parole del brano Guerriero di Marco Mengoni. Sinisa era stato dimesso i primi di maggio dal Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna dove era stato ricoverato dopo alcuni “campanelli di allarme” che lasciavano presagire il rischio di ricomparsa della leucemia che lo aveva colpito già tre anni fa.

A corredo della foto in bianco e nero postata da Viktorija, le parole di Mengoni per papà Sinisa Mihajlovic a fare da sfondo ad uno scatto che parla da solo: “Io sono un guerriero. Veglio quando è notte. Ti difenderò da incubi e tristezze. Ti riparerò da inganni e maldicenze, e ti abbraccerò per darti forza sempre. Ti darò certezze contro le paure. Per vedere il mondo oltre quelle alture. Non temere nulla io sarò al tuo fianco. Con il mantello asciugherò il tuo pianto. E amore il mio grande amore che mi credi”. Viktorija è la primogenita di cinque figli che l’ex calciatore serbo ha avuto da Arianna Rapaccioni, prima di Virginia – che lo scorso ottobre lo ha reso nonno della piccola Violante – Miroslav, Dushan, e Nicholas.

Viktorija Mihajlovic, l’amore per il padre ed il libro a lui dedicato

La dedica a papà Sinisa con le parole prese in prestito dal bellissimo brano di Marco Mengoni, Viktorija Mihajlovic ha voluto concluderla con una frase che riassume tutto il suo amore per il genitore in questo momento delicato delle loro vite: “Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai”. Un gesto semplice ma che ha particolarmente commosso sui social, tanto da ricevere una pioggia di cuori rossi tra i commenti. La notizia della leucemia del padre aveva particolarmente colpito le due sorelle, Viktorija e Virginia, le quali nel 2019 ne avevano parlato per la prima volta a Verissimo.

Proprio la primogenita, ospite di Silvia Toffanin, aveva spiegato: “È stata una notizia che ci ha cambiato la vita. Siamo una famiglia molto unita, io e i miei fratelli non eravamo molto informati su questa malattia, e quando l’abbiamo saputo ti crolla il mondo addosso, ti cambia la vita. Ma ci siamo fatti forza e stiamo vicini al nostro papà, che è un guerriero”. L’amore che unisce la 25enne al padre è immenso e proprio al genitore Viktorija aveva dedicato il suo primo libro dal titolo Sinisa, mio padre, uscito due anni fa, basato sul lato più privato dell’ex calciatore, oggi allenatore del Bologna. In merito alla lotta contro la leucemia, la ragazza aveva spiegato: “Di questo dolore, però, racconto ciò che è accaduto dentro il cuore e la testa della mia famiglia. Il dolore, quello vero, lo ha provato papà sulla sua pelle, e saranno le sue parole a svelarlo in questo libro. È giusto che sia così”.

