Viktorija Mihajlovic, figlia di Sinisa/ “Sono sempre stata la più ribelle della famiglia”

Viktorija Mihajlovic, la figlia di Sinisa, ospite de “L’anno che verrà“, lo show di fine anno di Amadeus in onda giovedì 31 gennaio 2020 in prima serata su Rai1. A dire definitivamente addio al 2020, anno terribile e segnato dalla pandemia da Coronavirus, c’è anche la figlia dell’ex calciatore che a sorpresa potrebbe anche mandare un messaggio di auguri al suo nuovo fidanzato: il 19enne Pietro Pellegri. Gossip a parte, il 2020 è stato un anno difficile per la famiglia Mihajlovic dopo la scoperta della malattia di Sinisa Mihajlovic. A comunicarlo fu proprio l’allenatore del Bologna che, durante una conferenza stampa, disse: “ho la leucemia. Mi fermo, mi curo, ho paura ma so che diventerò un uomo migliore”. Una notizia che cha scioccato non solo i fan del calciatore, ma sopratutto la famiglia che si è ritrovata a combattere contro questo terribile male. Un’esperienza che ha segnato la giovanissima Viktorija che ha deciso di raccontare tutto il suo dolore (e non solo) in un libro dal titolo “Sinisa, mio padre”. “«Scrivere è sempre stata una mia esigenza. All’inizio mi sono chiesta se non potesse essere troppo doloroso scrivere sulla mia famiglia, ma in questi mesi sono cresciuta. La malattia di papà mi ha reso più forte, e voglio raccontarlo anche agli altri che magari vivono una situazione simile. Inoltre mi piace mostrare che papà non è solo il sergente che tutti conoscono” – ha dichiarato la figlia di Sinisa dalle pagine di Vanity Fair rivelando di aver ripreso anche gli studi di psicologia precisando però: “non che avessi mai abbandonato l’università», spiega, «ma ho avuto un periodo di blocco, ho saltato alcune sessioni. Adesso darò i prossimi esami a giugno. Lo faccio per lui e anche per me”.

Viktorija Mihajlovic: “sono uguale a mia madre”

Viktorija Mihajlovic è molto legata ai suoi genitori e tanti sono i ricordi della sua infanzia. “Da piccola ero molto irrequieta” – ha confessato durante una intervista rilasciata a Vanity Fair sottolineando – “sono sempre stata la più ribelle della famiglia. Mio padre è solito dirmi “Per colpa tua, i capelli bianchi mi sono spuntati a 40 anni”. Da bambina non volevo mai vestirmi per andare a scuola. Così spesso lo faceva lui, e d’inverno sotto la divisa mi infilava sempre la canottiera. Io la odiavo”. Non solo, la figlia di Sinisa ricorda anche uno dei momenti più dolci della giornata: la buonanotte del papà. “Ricordo anche le sue favole della buonanotte, e le sue facce buffe per farci ridere” – ha raccontato Viktorija che però parlando di somiglianze si considera uguale alla madre. “Lui e mia madre stanno insieme da 25 anni, e si capiscono così tanto proprio perché sono totalmente diversi” – ha precisato la ex naufraga de L’Isola dei Famosi – “in qualsiasi cosa. Così mio padre sa come comportarsi con me, sa come prendermi. Mi ha sempre fatto capire tutto senza mai dirmelo realmente. Con me è stato un po’ più duro perché voleva spronarmi. Probabilmente non sarei così, con la testa sulle spalle, senza le sue regole”. Parlando però del padre, Viktorija non ha alcun dubbio: Sinisa le ha insegnato “che semplicità e umiltà vengono prima di tutto. L’educazione resta il valore principale”.



