Village People/ “Oggi sarebbe più facile diventare famosi, noi abbiamo fatto fatica”

Se parliamo di Village People, è impossibile non pensare al loro celebre brano YMCA. Per chi ama questo storico gruppo c’è un’ottima notizia, perché si esibirà prossimamente sull’Arena di Verona, in un evento dedicato a tutti gli amanti dei revival e della musica di qualche decennio fa. Per quest’occasione, la band ha rilasciato un’intervista a Il Giornale, annunciando quali canzon porterà assolutamente sul palco. Di certo non mancheranno: YMCA, Macho man e In the navy, tre dei loro maggiori successi. Nella stessa intervista, i Village People hanno ammesso anche che all’inizio non pensavano proprio di durare per molto tempo, ma evidentemente è proprio grazie alle loro canzoni che hanno riscontrato tanto successo.

I Village People sono ancora oggi uno dei gruppi più noti del mondo, anzi si può dire che il loro pubblico è ancora più grande rispetto a quarant’anni fa. D’altronde sono amati da più generazioni e conosciuti anche da chi non ascolta prettamente il loro genere musicale. La band l’anno scorso ha cantato con l’artista statunitense Dorian Electra, ma sono ancora tanti i progetti in arrivo.

I Village People tra ieri e oggi: “Sarebbe più facile diventare famosi oggi”

Ricordiamo che i Village People sono un gruppo musicale è formato da James Lee, Victor Willis, Eric Anzalone, Chad Freeman e James Kwong. Nella stessa intervista, hanno non solo parlato del futuro della band, ma hanno rivelato se, a loro parere, potrebbe oggi nascere una band come la loro. Questa la loro risposta: “Se iniziassimo oggi, molto probabilmente sarebbe più facile diventare famosi. Negli anni Settanta abbiamo veramente fatto tanta fatica. Ma ora ci sono i social network, cosa che era impensabile quarant’anni fa. Quindi sì, per i nuovi Village People sarebbe più facile”. Questa sera saranno su Rai 1 ad Arena Suzuki con Amadeus.

