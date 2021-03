Vincent Ibrahimovic, chi è figlio Zlatan/ Dedica a Sanremo 2021 “È il suo compleanno”

È un giorno speciale per Zlatan Ibrahimovic e non solo perché si trova sul palco dell’Ariston a co-condurre il Festival di Sanremo 2021 nel giorno della finale. Prima di salutare tutti, il campione rossonero svela infatti che è il compleanno di suo figlio Vincent. “Oggi compie 13 anni” svela in diretta su Rai1, anche abbastanza emozionato. E non manca una battuta ad Amadeus: “Hai visto come sei importante? Sono qui nonostante questo!” L’applauso va quindi a Vincent che da casa sta probabilmente ancora seguendo il papà in Tv. Vincent Ibrahimovic è il secondo figlio di Zlatan e Helena Seger. I due hanno infatti anche un altro figlio, Maximillian, ato il 22 settembre 2006. Vincet gioca già a calcio e segue le orme del papà: pare, infatti, sia dotato di talento e chissà che in futuro non possa seguire le grandi e complicate orme del suo papà, ancora oggi grande campione a livello mondiale e attaccante del Milan.

