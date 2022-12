Vincenzo, chi è il papà di Edoardo Donnamaria/ Fan dei ‘Donnalisi’: l’appello social per il figlio

Vincenzo Donnamaria, chi è il papà di Edoardo Donnamaria: il supporto sui social per il figlio

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 è in arrivo una bella sorpresa per Edoardo Donnamaria. Non è stata una settimana facile per lui, ritrovatosi al centro di numerosi scontri nella Casa causati però dalla sua fidanzata Antonella Fiordelisi. La coppia è spesso nel mirino delle critiche e questa sera è in arrivo per lui la mamma Chicca Bianco Crista, pronta a dare una carezza al figlio. Lei però non è l’unica a supportare costantemente Edoardo e i Donnalisi.

Chicca Bianco Crista, chi è madre Edoardo Donnamaria/ "Me ne ha fatte passare tante…"

Attivissimo sui social e sempre pronto a replicare a critiche e battute c’è anche il papà di Edoardo, Vincenzo Donnalisi. L’uomo, che precedentemente abbiamo scoperto essere un noto cantautore, sta seguendo con costanza l’avventura del figlio al GF Vip e in più occasioni è intervenuto in suo supporto, anche se Edoardo non ne è a conoscenza.

Daniele Dal Moro, lite con Edoardo Donnamaria/ "Ti sei rincog*ionito con Antonella…"

Vincenzo Donnamaria è un fan dei ‘Donnalisi’

Più volte su Twitter Vincenzo Donnamaria, rispondendo ai tanti utenti che gli scrivono e postano video su Edoardo, ha palesato di apprezzare la sua storia con Antonella Fiordelisi. Vincenzo è dunque un fan dei ‘Donnalisi’, ma è anche pronto a sottolineare le tante qualità del figlio: “Se posso dire … questa è la cosa più bella di Edoardo. La sensibilità nei riguardi di chi – in alcuni momenti o in assoluto – è più fragile. Ed è così da 30 anni”, ha scritto ad esempio in un tweet.

E ha anche lanciato un appello per supportare concretamente Edoardo al GF Vip, scrivendo: “Metto 100 per ogni aereo dedicato solo a Edo perché non mi sembra giusto che a pagare siano solo le tante ragazze che lo apprezzano e che ci fanno felici per questo. Tranquillizzate Edo se potete. Grazie a tutte”.

Edoardo Donnamaria spiazzato dalla famiglia/ "Volevo un messaggio di conforto, ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA