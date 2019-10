Vincenzo Crispino/ Contro “l’infame” Mario Tricca (Il collegio 4)

Vincenzo Crispino attacca Mario Tricca…

Vincenzo Crispino per ora ha mantenuto un profilo basso a Il Collegio 4, ma è pronto ad esplodere. Nella puntata di questa sera, la rabbia del ragazzo si riverserà su Mario Tricca, che fra lacrime e disperazione cercherà di figurare come innocente rispetto all’atto vandalico di cui si sono macchiati più o meno tutti. Un atteggiamento da ‘infame’ che il diciassettenne non accoglierà affatto bene e che lo spingerà ad usare un tono duro nei confronti del compagno. Ci sarà molto da scoprire su questo ragazzone dalle idee chiare sul proprio futuro: coltivare la passione per la cucina e diventare un giorno un grande pasticcere. Purtroppo però dovremo faticare prima di entrare in contatto con il lato interiore di Vincenzo, visto che ha deciso di sottrarsi al compito assegnato dal prof Maggi su malessere e benessere lo ha spinto a trincerarsi verso un assoluto silenzio. “No,non lo leggo. Mi dà fastidio“, dice a fatica al docente. Solo dopo, grazie ad un rapporto a tu per tu con le sole telecamere scopriamo il vero motivo. Crispino infatti non vuole farsi vedere fragile da tutti, perché nella sua infanzia si è verificato un trauma che ancora oggi gli fa diventare gli occhi lucidi. “Mio padre ad otto mesi mi ha lasciato da solo con mia madre e con i miei fratelli e le mie sorelle lui è andato via. Perché ha fatto questa cosa? Da papà avrei voluto affetto, cioè l’affetto che credo di meritarmi“, confessa.

Vincenzo Crispino: il ragazzo di Scampia fa fatica ad aprirsi

Il coraggio non manca a Vincenzo Crispino, il ragazzo di Scampia che stiamo imparando a conoscere al Il Collegio 4. Fa fatica però a parlare delle proprie emozioni, dove dimostra il fatto di non aver parlato alla classe dell’abbandono del padre. Qualcosa però potrebbe cambiare presto, visto che quando Vilma Maria D’Addaio ha letto il suo tema, Vincenzo ha compreso che ci sono infinite possibilità per affrontare quel particolare tipo di dramma. La compagna ha perso il padre pochi anni fa, a causa di una malattia, e anche se la sua storia non è identica a quella di Crispino, quest’ultimo è rimasto colpito dalla sua audacia nel voler parlare di qualcosa di così intimo di fronte a tutti. “Avrei voluto avere il coraggio di Vilma, non se n’è fregata di niente, va bene“, ha detto il ragazzo alle telecamere. Clicca qui per guardare il video di Vincenzo Crispino. Forse è anche per questo che fino ad ora è rimasto un po’ in ombra e a parte un legame particolare con Roberta Maria Zacchero, ha deciso di rimanere in disparte e non scatenarsi come altri compagni. A proposito di Roberta: la ragazza, Vincenzo, George Ciupilan e Gianni Musella si sono visti in questi giorni a Savona, come scopriamo dalle Storie dei quattro protagonisti.

