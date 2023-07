Vincenzo De Luca/ Video: “Sòla a Mediaset con la Berlinguer e il cammelliere yemenita”

Vincenzo De Luca al vetriolo contro Bianca Berlinguer e Mauro Corona. Il presidente della Regione Campania è intervenuto in apertura alla presentazione dei palinsesti Rai 2023-2024 in programma nella sede napoletana di viale Marconi e non ha lesinato frecciatine alla conduttrice, passata a Mediaset, e al suo storico braccio destro, definito dal governatore una “specie di cammelliere yemenita”.

Soffermando sul ruolo della Rai, Vincenzo De Luca ha voluto manifestare una doglianza, ovvero l’addio della Berlinguer: “Ora, pensare di non poter più vedere quel Neanderthal che veniva ospitato nella sua trasmissione, quel troglodita che si presentava vestito come un capraio afgano, un cammelliere yemenita, io sto male a immaginare che non avremo più quell’immagine di raffinatezza e di eleganza.A parte questa nota di dolore, credo che siate in condizione di proporre un palinsesto davvero straordinario”. Ma non è tutto: “Avete tirato questa sòla a Mediaset con Berlinguer. Mi raccomando, cose di qualità”.

VINCENZO DE LUCA INCONTENIBILE AI PALINSESTI RAI

Tante risate negli studi Rai, ma anche qualche faccia nervosa per l’attacco frontale di Vincenzo De Luca che rischia di sollevare un polverone. Il governatore non ha parlato solo di Berlinguer e Corona, ricordando l’importanza della televisione di Stato: “Dal punto di vista della tenuta culturale e civile la RAI è una presenza insostituibile in Italia. Credo che la responsabilità che ha la Rai sia enormemente cresciuta negli ultimi anni”. De Luca ha sottolineato che “la politica e le istituzioni non ce la fanno a governare, a volte contano più i modelli comportamentali, culturali, i disvalori trasmessi da trasmissioni tv che le parole che diciamo noi”. E ancora: “Vorrei che aveste fino in fondo la consapevolezza che avrete una grande responsabilità di trasmettere un’immagine della realtà vera, purché ci siano valori e anche un messaggio civile”.

