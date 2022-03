Vincenzo De Lucia, chi è?/ “Ecco come scelgo chi imitare”

I telespettatori di “Stasera tutto è possibile“, condotto da Stefano De Martino, hanno ormai imparato a conoscere e ad apprezzare Vincenzo De Lucia, che ha ottenuto la popolarità grazie all’imitazione di personaggi noti, soprattutto femminili. Il suo esordio sul piccolo schermo è però arrivato in un altro pubblico guidato dall’ex concorrente di “Amici”: “Made in Sud“. Qui si è presentato sul palco nelle vesti di Maria De Filippi, arrivando a stupire tutti per l’impressionante somiglianza.

Vincenzo De Lucia giudice a "Tale e quale show"/ Imiterà Maria De Filippi

Al pari di molti altri colleghi ormai noti, lui sa bene cosa significhi la gavetta, ma è proprio per questo che ora riesce ad apprezzare ancora di più il successo che è arrivato oggi. In passato ha lavorato infatti spesso in teatro, periodo che gli è valso il conseguimento importante per chi fa il suo lavoro, il Premio Alighiero Noschese, che prende il nome di uno degli imitatori più noti della storia.

Ci è Vincenzo De Lucia: come è arrivato al successo

Vincenzo, classe 1987, è ormai diventato uno dei personaggi più noti della Tv proprio per il suo talento, che gli permette di assumere le sembianze di chi imita non solo sotto l’aspetto fisico ma anche nella voce, al punto tale che diventa a volte difficile distinguere dall’originale. Tra le sue imitazioni più riuscite ci sono quelle di Mara Venier, Maria De Filippi, Barbara D’Urso, Mara Maionchi, Gina Lollobrigida, Milena Gabanelli, Sandra Milo e France Leosini. I “Vip” di cui sceglie di fare una parodia non sono infastiditi, anzi, come dimostra la “Mara nazionale”, che non aveva esitato a volerlo nel cast fisso di “Domenica In“.

Ma quali sono i segreti delle sue parodie e cosa le rende così riuscite? E’ stato lui stesso a spiegarlo in un’intervista: “La caratterizzazione avviene anche per ammirazione o simpatia, come nel caso di Sandra Milo. Lei è infatti una donna di 88 anni che ha praticamente una genetica meravigliosa, non porta gli occhiali e non ha bisogno di sostegni, né mentali éè fisici. Penso che se tutti arrivassimo a 88 anni come lei ci sarebbe solo da festeggiare. E poi a volte una voce ti viene o non ti viene. Ho iniziato imitando Maurizio Costanzo, invece mi sono ritrovato popolare imitando Maria De Filippi, quindi i cerchi si chiudono”.

De Lucia è particolarmente riservato, preferisce infatti utilizzare i suoi profili social soprattutto per motivi professionali. Non si sa quindi se il suo cuore sia impegnato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA