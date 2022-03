Maria De Filippi: “Ida Platano è una donna impegnativa”/ Dopo Uomini e Donne…

Ida Platano continua a cercare l’amore a Uomini e Donne. Dopo la fine della storia con Diego, Ida si è tuffata nella conoscenza con Alessandro, un ragazzo che è arrivato in trasmissione esclusivamente per lei. La conoscenza tra Ida e Alessandro va avanti da diverse settimane, ma nelle ultime puntate di Uomini e Donne, tra i due ci sono state numerose discussioni. Ida, infatti, ha ammesso di non riuscire a fidarsi di Alessandro che continua a non darle certezze ribadendo di non essere pronto a trasferirsi a Brescia. Ida, inoltre, ha ammesso di non gradire alcuni atteggiamenti di Alessandro e, nel corso della scorsa puntata, Maria De Filippi ha provato a chiarire chi sia davvero la dama del trono over.

“Ida è una donna impegnativa”, ha detto Maria De Filippi nel corso della scorsa puntata di Uomini e donne. La conduttrice, poi, ha chiarito di considerare di aver usato l’aggettivo impegnativa in senso positivo facendo riferimento al suo desiderio di avere storie importanti quando inizia una frequentazione.

I fan di Ida Platano approvano l’opinione di Maria De Filippi

L’opinione di Maria De Filippi è stata particolarmente apprezzata dai fan di Ida Platano che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una storia in cui una fan riprende le parole della De Filippi complimentatosi con lei. Nel frattempo, i problemi sentimentali di Ida continuano. Il rapporto con Alessandro va avanti tra alti e bassi e, anche nella puntata odierna, c’è stato un durissimo scontro che ha coinvolto anche Armando Incarnato e Tina Cipollari.

Nonostante tutto, per il momento, la coppia ha deciso di continuare a frequentarsi. Il tutto è finito con un ballo, ma dalle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” sappiamo che la storia tra i due è finita.

