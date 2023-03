Vincenzo De Lucia/ “Maria De Filippi? Non ho mai avuto il privilegio di conoscerla”

Vincenzo De Lucia ospite di Benedetta Primavera di Loretta Goggi

Vincenzo De Lucia è tra gli imitatori più richiesti in tv. Le sue imitazioni sono oramai un must! L’imitatore ha portato sul piccolo schermo grandi donne dello spettacolo: da Mara Venier a Maria De Filippi, da Ornella Vanoni a Barbara D’Urso conquistando una grandissima popolarità. Presenza fissa del programma “Stasera tutto è possibile” di Stefano De Martino, De Lucia è arrivato anche nel salotto di Domenica In di Mara Venier senza dimenticare “Tale e Quale Show” di Carlo Conti dove ha partecipato come giudice. Deve tutto alle imitazioni delle signore della tv che ha deciso di portare dal vivo in uno spettacolo teatrale dal titolo “La Signora della Tv” in programma al Teatro Sannazzaro di Napoli.

Intervistato da thewom.it ha anticipato come sarà il suo show: “sarà una festa. È una galleria di signore della televisione, vecchia e nuova, ma anche di signore della musica che hanno frequentato comunque il piccolo schermo. L’ingrediente principale è il colore, la gioia, la festa: dopo due anni di pandemia non se ne può più!”.

Vincenzo De Lucia e le imitazioni

Tra le imitazioni più note di Vincenzo de Lucia ci sono sicuramente quelle di Mara Venier e Maria De Filippi. Parlando proprio del rapporto con la signora della domenica ha rivelato: “c’è un legame che va anche al di là delle telecamere. Ci sentiamo spessissimo. C’è un affetto che ha anche un po’ di storicità”. Con Maria De Filippi, invece, ancora niente: “non ho mai avuto il privilegio di conoscerla. Per Maria, nutro un fascino che va oltre lo schermo. Non cerco l’incontro con Maria in televisione, davanti alla telecamera. A me piacerebbe conoscere Maria anche, e forse più, nella vita reale. L’incontro dell’imitato e dell’imitatore è sicuramente qualcosa che fa piacere al pubblico, che un po’ se lo aspetta. Però, per la considerazione professionale e umana che ho di Maria, sarei più contento di conoscerla in privato, di spiare come lavora, per comprenderne ancora di più l’anima”.

Tra i personaggi che ha imitato c’è anche Barbara d’Urso, anche se quest’anno ha deciso di ridimensionare la sua presenza a Step: “abbiamo voluto ridimensionare un po’ il personaggio perché, giustamente, abbiamo seguito le vicissitudini della vera Barbara d’Urso, i cui programmi sono stati ridimensionati”.











