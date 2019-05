Vincenzo di Primo vincitore di Amici 2019?/ Loredana Bertè dice no ma la Celentano…

Alessandra Celentano ha voluto Vincenzo di Primo alla finale di Amici 2019 e ha ottenuto quello che voleva. Per giorni l’abbiamo sentita parlare di un possibile “complotto” per avere i due ballerini nell’ultima puntata e alla fine, non sappiamo bene come, l’ha spuntata a spese di Tish che sabato scorso ha lasciato il programma tra gli applausi proprio nella lotta finale contro il ballerino e compagno di casa e, un tempo, anche di squadra. Proprio la bella rossa è entrata in casa e si è complimentata con lui dopo la puntata rivelandogli di essere felice e soddisfatta di essere uscita dopo uno scontro con lui e invitandolo a spaccare tutto e, magari, vincere. Il suo percorso è stato dei migliori e sul suo curriculum non c’è niente da aggiungere, le carte in regola per farcela ci sono tutte e allora cosa potrebbe fermarlo ad un passo dalla vetta?

LE PAROLE DI LOREDANA BERTE’

Su di lui in questi giorni è stato detto un po’ di tutto e mentre Tish ha spinto Vincenzo di Primo ad andare oltre e vincere la finalissima di Amici 2019, Loredana Bertè non ha fatto lo stesso. Chi ha seguito il programma sa bene che il ballerino non ha avuto mai modo di convincere la giudice speciale di questa edizione e anche questa settimana non sono arrivati complimenti da lei dopo le ultime esibizioni. Proprio in vista della finale, Loredana Bertè non ha fatto mancare un suo giudizio in merito ai finalisti complimentandosi con Giordana Angi, Alberto Urso e Rafael ma non con Vincenzo Di Primo anche se il ballerino ha puntato tutto su una parola in particolare “talento”. La Bertè ha commentato: “So di essere stata una vera str…a, però alla fine ho vinto io perché in finale è arrivato il talento. Sono stati bravissimi, di talento ne hanno seminato abbastanza: ragazzi così se ne trovano veramente pochi”. Il commento del ballerino non si è fatto attendere: “Già che mi ha detto che sono un talento è una cosa in più che prima non diceva: abbiamo fatto un passetto in più”. Questa sera riuscirà a convincerla del tutto?

L’INCONTRO CON VERONICA PEPARINI

In settimana, Vincenzo di Primo ha ricevuto la visita di Veronica Peparini solo “per dirgli delle cose importanti” in vista della finalissima di Amici 2019. La maestra di ballo racconta a Vincenzo i pezzi che ha messo insieme Rafael tra i suoi passi a due, con lei in punta, un ballo sexy un mix tra cose fatte e nuove cose. Una lunga lista di pezzi che Rafael porterà sul palco della finale di Amici 2019 e che la Peparini ha voluto comunicare al suo sfidante sicuramente in vista di quella che non sarà solo una finalissima ma anche una finale dedicata al circuito del ballo. Dopo la visita della maestra Peparini, Vincenzo di Primo reagisce: “I suoi pezzi saranno adatti a lui e i miei saranno adatti a me, sicuramente sarà una finale ad armi pari. Sicuramente non è stata una novità lo so che Rafael ha dei bei pezzi ma io sto bene, è l’ultima settimana, rimango super concentrato e super determinato e rimango concentrato come nelle scorse settimane, sicuramente voglio vincere“. Clicca qui per vedere il video del momento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA