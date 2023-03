Vincenzo Donnamaria, padre di Edoardo/ L’appello sui social: “Votate per rialzarlo”

Vincenzo Donnamaria: difende il figlio Edoardo

Vincenzo Donnamaria, padre di Edoardo, continua a sostenere il figlio nel suo altalenante percorso al Grande Fratello Vip 2022. Un mese fa l’avvocato era entrato dentro la casa di Cinecittà per incoraggiare il figlio: “Noi siamo fieri, non ci hai delusi… Tu hai rispettato tutti, tu sei vero, un non-giocatore. Tu non sei un’anima nera ma un’anima candida”. Vincenzo aveva poi definito la relazione tra il figlio Edoardo e Antonella Fiordelisi “una grande storia d’amore”.

Dopo la puntata di lunedì scorso, in cui il volto di Forum è stato messo alla berlina, l’avvocato Donnamaria è tornato sui social per difendere il figlio: “Dopo il tentativo di distruzione mediatica – obiettivamente non riuscito – che dite lo solleviamo al di sopra di tutto. Lo merita per aver tenuto il GF da solo con Anto”.

Vincenzo Donnamaria: l’appello sui social

L’avvocato Vincenzo Donnamaria ha poi fatto una previsione su chi sarà il vincitore della settima edizione del Grande Fratello Vip 2022: “Affermo che Antonella vincerà il GF Vip. A scanso di equivoci non solo lo penso, ma penso che nessuno più di lei lo meriti”, ha scritto su Twitter. Edoardo Donnamaria si trova nuovamente in nomination per il televoto eliminatorio. Con lui anche Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Sarah Altobello ed Edoardo Tavassi. “Votate Edoardo per rialzarlo”, ha scritto il padre Vincenzo su Instagram. Secondo i sondaggi di Grande Fratello Forum Free, sarebbe proprio Edoardo il concorrente più a rischio nel televoto di questa sera.

