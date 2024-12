Vincenzo Malinconico 2 anticipazioni ultima puntata: Massimiliano Gallo scioglie un grosso caso

Questa sera andrà in onda su Rai1 l’ultima puntata di Vincenzo Malinconico 2-Avvocato d’insuccesso, la fiction con protagonista Massimiliano Gallo, pronta a tornare sul piccolo schermo per regalare il gran finale ai telespettatori dopo l’episodio andato in scena ieri sera. L’amore sarà un tema centrale nel corso della puntata di questa sera, con Benny che finisce per invaghirsi di Ega, mentre Vincenzo Malinconico dedicherà tutte le sue energie per risolvere il caso riguardante la morte di Venere: l’avvocato riuscirà a prendere parte a una festa di beneficienza antiracket messa in piedi da Sergio Cardinale.

In verità però dietro questi eventi si nasconderà qualcosa di losco, alla serata Vincenzo Malinconico ritroverà Antonella, che era stata violentata durante la festa in cui è morta Venere, che aveva scoperta l’identità dell’uomo e proprio per questa era stata colpita a morte.

Vincenzo Malinconico 2 anticipazioni ultima puntata: l’avvocato verrà accoltellato

La puntata finale di Vincenzo Malinconico 2 in programma questa sera su Rai1 regalerà poi degli ulteriori colpi di scena, con il nostro protagonista interpretato da Massimiliano Gallo che riceverà a casa un mazzo di crisantemi gialli, a seguito delle minacce ricevute da uno sconosciuto, la situazione si aggrava ulteriormente quando in Vincenzo Malinconico 2 il nostro protagonista verrà colpito da una serie di coltellate proprio da parte del misterioso uomo.

Sarà Tricarico, l’amico del cuore dell’avvocato a passare nei pressi dell’abitazione e rendersi conto del fatto particolarmente grave: Vincenzo Malinconico riuscirà così a cavarsela e cercherà di scoprire di più sull’aggressore, che risulta essere tale Joker. Non mancheranno poi le questioni sentimentali, che in passato hanno creato diversi grattacapi al nostro avvocato, mentre Alagia metterà al mondo un bambino che deciderà di chiamare Vincenzo. Finalmente riesce a riconciliarsi con il marito Mattia, pronto a tutto per suo figlio e della moglie, anche a trasferirsi da Friburgo a Salerno, Assunta affronterà una nuova fase di vita dopo la malattia.

