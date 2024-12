Vincenzo Malinconico muore nell’ultima puntata? Anticipazioni sul finale: rischia la vita

Manca poco all’ultima attesissima puntata della fiction di Rai1 con protagonista Massimiliano Gallo nei panni dell’avvocato nato dai libri di Diego De Silva e dalle anticipazioni sulla puntata di questa sera, lunedì 16 dicembre 2024, si scopre che non mancheranno colpi di scena e risvolti choc: Vincenzo Malinconico muore nell’ultima puntata? Andando con ordine l’avvocato d’insuccesso continuerà ad indagare sulla morte di Venere, la giovane prostituta che gli ha chiesto aiuto prima di essere uccisa, per scoprire cosa l’è successo e chi è il suo assassino.

Chi ha ucciso Venere in Vincenzo Malinconico 2? Anticipazioni ultima puntata/ Testimone scomoda di un abuso

Le anticipazioni Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso svelano che proprio durante le indagini per scoprire chi ha ucciso Venere, quando sarà vicinissimo alla verità Vincenzo Malinconico rischierà di morire. Indagando, Malinconico riceverà un mazzo di crisantemi gialli, sarà un avvertimento per l’avvocato che nei giorni precedenti si era già accorto di essere inseguito da un uomo. Di chi si tratta? La faccenda si complicherà quando, tornando a casa, verrà aggredito dallo stesso sconosciuto, e accoltellato. Per fortuna Tricarico, il suo angelo custode, oltre che amico, è nei paraggi.

Vincenzo Malinconico 2, anticipazioni oggi 16 dicembre 2024/ L'avvocato risolve il caso Venere

Vincenzo Malinconico muore nell’ultima puntata? Verrà accoltellato ma se la caverà

Le anticipazioni su Vincenzo Malinconico 2 Avvocato d’insuccesso svelano che non mancheranno momenti di paura e preoccupazione per il protagonista che verrà accoltellato e rischierà di morire. Vincenzo se la caverà con un taglio di striscio. L’ex moglie Nives (Teresa Saponangelo), l’ex suocera Assunta (Lina Sastri), ed i figli Alagia (Chiara Celotto), Alf (Francesco Cavallo) e Clelia correranno in ospedale, preoccupati per la salute dell’avvocato. Ma per fortuna, Malinconico sarà è in pericolo di vita. L’uomo dell’aggressione si scoprirà essere un certo Raffaele Daniello, detto Joker, «un cane sciolto», lo definirà Tricarico. Passata la paura Vincenzo capirà i suoi reali sentimenti per la giornalista Clelia Cusati (Giulia Bevilacqua) mentre Alagia, figlia di Nives e del primo marito ma che considera l’avvocato un padre a tutti gli effetti, diventerà mamma di un bambino che chiamerà proprio Vincenzo.