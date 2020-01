Vincitore All Together Now 2/ Chi è? Sonia Mosca trionfa: “non credevo in me, ma…”

CHI È VINCITORE ALL TOGETHER NOW 2?

Sonia Mosca è la vincitrice di All together now 2: la concorrente sbaraglia tutti e si porta a casa il montepremi da 50 mila euro, oltre ai complimenti dei cento giudici che dal muro l’hanno votata. La vittoria, però, è stata per lei una vera e propria sorpresa, così come conferma proprio la cantante nell’intervista di rito che segue la premiazione: “Ragazzi ho vinto! – dice Sonia Mosca – non l’avrei mai immaginato il primo giorno, quando ho fatto il provino. Non ci credo nemmeno io ma è vero? – si chiede la vincitrice – Ho vinto?”. Per Sonia Mosca, infatti, partecipare ad All together now è stata una sfida contro se stessa: “quando è arrivato il momento del primo provino – ricorda la concorrente – non ero coraggiosa, non credevo di farcela, sono stata ferma per tanti anni perché non avevo più il coraggio di fare nulla, non credevo in niente, non credevo in me, la musica mi faceva paura – spiega la vincitrice – fino a quando, dopo tanta ansia, nell’attesa sono arrivata a cantare un brano meraviglioso”. (Agg. di Fabiola Iuliano)

SONIA MOSCA, UN TRIONFO QUASI ANNUNCIATO

Solo quando il muro di All together now 2 l’ha premiata con un sonoro cento, Sonia Mosca si sarebbe resa conto di avere tutte le carte in regola per accedere alla finale dello show condotto da Michelle Hunziker: “a quel punto – ricorda la vincitrice – ho capito che potevo vincere e arrivare qui dove sono adesso”. A contribuire alla sua vittoria, l’esibizione che l’ha vista duettare con uno degli artisti più grandi della musica italiana, Gigi d’Alessio: “Cantare con Gigi – spiega Sonia Mosca – è una bellissima sensazione, Gigi è fortissimo, ha l’anima partenopea come la mia, siamo moto molto simili, è stato bellissimo”. Oggi, però, non ha intenzione di lasciare che i suoi demoni interiori la fermino: “ho vinto e voglio vincere ancora le mie paure con la musica, il canto e con tutto – spiega la vincitrice di All together now 2 – La voce ha abbattuto tutte le barriere della mia testa”. (Agg. di Fabiola Iuliano)

